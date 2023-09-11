Святкування Рош га-Шана в Умані: в місті запрацював особливий режим в'їзду та виїзду

На святкування юдейського Нового року Рош га-Шана в Умані прибули тисячі паломників. Тож в місті ввели спеціальний режим, а усі служби переведені в режим підвищеної готовності.

В Умані встановили особливий режим в’їзду та виїзду, а також пересування громадян містом.

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Які обмеження ввели в Умані на Рош га-Шана

У МВС повідомили, що у мікрорайоні паломництва заборонено:

Продаж та використання піротехнічних засобів.

Продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв.

Тим часом національна поліція, ДСНС, СБУ та служби охорони здоров'я наразі несуть службу в посиленому режимі.

Для координації підрозділів та швидкого реагування на будь-які ситуації правоохоронцями розгорнутий ситуаційний центр. До його складу входить робоча група із представників різних служб, яка відстежує ситуацію як на території паломництва, так і в місті,

– повідомили в МВС.

Окрім цього, поліцейські та рятувальники здійснюють інформаційно-роз`яснювальну роботу серед паломників та жителів мікрорайону.

В Умані очікують десятки тисяч паломників

Цьогоріч святкування Рош га-Шана відбуватиметься 15 – 17 вересня.

Хоч Ізраїль закликав громадян Ізраїлю утриматися від поїздок в Україну, за оцінками ізраїльської сторони, цьогоріч до Умані може прибути близько 50 тисяч паломників-хасидів. Однак нині в місцях паломництва в Умані бомбосховища можуть вмістити лише близько 11 тисяч осіб.

Варто також наголосити, що комендантська година діє для всіх без винятку з 00:00 до 04:00. Окрім продажу алкоголю та піротехнічних засобів, в Умані на час свята заборонили використання пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю.