У Дніпрі чоловік спробував підпалити магазин Roshen: його затримала поліція

Правоохоронці розшукали чоловіка, який намагався підпалити двері відомого магазину солодощів. Яке покарання загрожує порушнику, читайте далі.

Місцеві телеграм-канали розповіли, що невідомий спробував підпалити фірмовий магазин, а також, ймовірно, пошкодив його вітрину. Опубліковані у соцмережі кадри були зроблені ще в середині лютого. Тепер стало відомо, що поліція встановила хулігана, який "вчинив замах" на торгівельний заклад.

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Несолодкі наслідки за підпал крамниці солодощів

За даними правоохоронців, "нападником" виявився 33-річний місцевий житель. Саме він облив легкозаймистою речовиною килим перед приміщенням магазину та підпалив його.

Наразі чоловіку вже оголосили підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна. За це йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Підпалив двері Рошену / Фото соцмережі

Тим часом у Харкові місцевий житель підірвав гранату прямо у магазині. Як з'ясували слідчі, чоловік вчинив правопорушення на грунті ревнощів після сварки зі своєю співмешканкою, яка виявилася продавчинею того самого продуктового закладу.

Облив бензином і підпалив дітей

Восени на Харківщині трапився жахливий інцидент. Там чоловік ледве не вбив групу підлітків.

Відомо, що компанія дітей сиділа за столиком у магазині. Це 13-річний хлопчик та четверо дівчат, яким по 11, 12, 13 та 17 років.

Раптом до них почав чіплятися невідомий. Він мав при собі пляшку з бензином. Зловмисник облив цієї рідиною підлітків, а потім її підпалив.

На щастя, ніхто з дітей не постраждав. Бензин, який потрапив на їхній одяг, не встиг спалахнути.

Нападником виявився безробітній місцевий житель, який зловживає алкоголем. Він – родич хлопчика з компанії, яку намагався підпалити.