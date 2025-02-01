Росіяни вдарили по інтернату в Суджі, 95 людей під завалами, – військова комендатура

Росіяни продовжують завдавати ударів і по своїй території, де триває операція Сил оборони. Вони атакували Суджу.

Росія 1 лютого 2025 року вдарила по інтернату у Суджі. Про це пише 24 Канал із посиланням на пресофіцера тимчасової військової комендатури на території Росії Олексія Дмитрашківського.

Дивіться також Були б вже під Покровськом: які важливі завдання виконали ЗСУ за пів року на Курщині

Триває пошуково-рятувальна операція

Дмитрашківський розповів, що о 17:54 Збройні сили Росії таки завдали удар по школі-інтернату міста Суджі, що у Курській області. Він наголосив, що 95 людей опинились під завалами.

З-під завалів чути стогін та крики людей. Нагадаю, що серед них більшість людей – літнього віку та лежачі,

– пояснив пресофіцер.

Зараз там триває пошуково-рятувальна операція. Наразі більше деталей невідомо. Росія вже завдавала удару по цьому інтернату. Це сталось 11 січня 2025 року. Тоді внаслідок атаки загинула одна жінка.

Операція Сил оборони у Курській області триває з серпня 2024 року. Українські сили контролюють декілька населених пунктів. Росіяни намагаються контратакувати, однак особливих успіхів не мають.

Росія також залучала до бойових дій у Курській області військових КНДР. Вони проводили штурми без підтримки бронетехніки та фактично просто йшли штурмувати чистим полем. Україна змогла взяти у полон кількох північнокорейських солдатів.

Дивіться також Не воєнне завдання: що росіянам було важливо захопити на Покровському напрямку

Сили спеціальних операцій заявили, що на Курщині наразі не спостерігається присутність солдатів Північної Кореї. Водночас у Головному управлінні розвідки Міноборони кажуть, що наразі війська КНДР зазнають значних втрат.

Однак, наразі там не підтвердили інформації про "відведення військ Північної Кореї" з Курської області. За словами Юсова, наразі він не може підтвердити цю інформацію, пояснюючи тим, що міжнародні медіа мають змогу говорити більш "вільніше", ніж працівники офіційних відомств. А також додав, що у Курській області відбуваються ротації військових КНДР, а їх втрати є значними.