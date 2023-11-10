Знищення двох катерів Росії в Криму та атака "Шахедами": хронологія 625 дня війни
Російські загарбники продовжують намагатися захопити українські території. Водночас наші військові дають ворогу гідну відсіч та утримують позиції на фронті.
Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні уже 625 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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У селі Коротичі Харківської області будують захисну споруду, яка зможе витримати пряме влучання ракети С-300. Це буде де-факто школа під землею. Ця споруда зможе одночасно вмістити близько під тисячі людей. Саме стільки учнів, педагогів і працівників перебуває у місцевій загальноосвітній школі. Мережею ширилися чутки, мовляв, Володимир Зеленський планував змінити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте ця інформація не відповідає дійсності. Андрій Єрмак наголосив, що в українському військово-політичному керівництві є та зберігається єдність. Він підкреслив, що усі мають лише одну позицію – перемогти у війні, яку розв'язала Росія. Блокада деяких пунктів пропуску польськими перевізниками триватиме й надалі. Польські урядовці намагалися пояснити, чому їхні вимоги безпідставні, але жодного результату це не дало. Думки польських перевізників після зустрічі з урядовцями розбігаються: одні побачили бажання врегулювати ситуацію, інші не почули жодних пропозицій, які б свідчили про виконання їхніх вимог. в Україні нещодавно продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року. У зв'язку з цим активізувалась і російська пропаганда. Російські медіа поширюють інформацію про те, що київські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки зобовʼязали підприємства подати списки працюючих чоловіків віком до 60 років. Це нібито потрібно для постановки на облік у рамках загальної мобілізації. Насправді це маніпуляція, оскільки за законом і до початку оголошення воєнного стану, і під час воєнного стану та оголошення мобілізації юридичні особи – роботодавці вели і ведуть військовий облік військовозобовʼязаних працівників і відповідно здійснюють обмін інформацією з ТЦК. Повітряні сили оголосили про небезпеку о 10:29. Людей закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Це пов'язано зі зльотом Міг-31К. У Криму успішно уразили російські десантні кораблі. Мовиться про судна проєкту 11770 (класу "Серна"). У розвідці повідомили, що на суднах також була броньована техніка та екіпаж. Відомо, що малі десантні катери класу "Серна" держава-агресор активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту. Ба більше, на борту катерів також розміщували зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у Чорному морі. У Брянській області Росії невідомі розстріляли машину прикордонників, загинув російський підполковник ФСБ. Росія потребує перемог на полі бою, щоб Владімір Путін міг уникнути незручних питань на своїх щорічних заходах. Водночас країна-агресорка, ймовірно, готова їх скасувати. Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що щорічний форум президента Росії Владіміра Путіна "Пряма лінія" і щорічна пресконференція відбудуться одночасно. Водночас дата проведення заходів невідома, адже Кремль залишає за собою можливість скасувати їх. Російські війська, ймовірно, розпочали локалізовані наступальні операції на Бахмутському напрямку та посилили наземні атаки поблизу самого Бахмута. Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW). Там додали, що посилення атак фіксують останні кілька днів. Також аналітики оцінили масштаби цих атак і тактичні мотиви ворога. Інтенсивні бої тривають і поблизу Андріївки. Загалом, на цьому напрямку фіксують посилення наземних атак та штурмів. В ISW припустили, що ці локалізовані наступальні операції на Північний Захід і Південний Захід від Бахмута – це тактичний маневр, щоб скористатись розподілом ресурсів українських військ з Бахмута. Наші військові продовжують знищувати Чорноморський флот ворожої держави. Зокрема, Головне управління розвідки провело операції з ліквідації 2 російських швидкісних десантних катерів. Як повідомили 24 Каналу джерела в розвідці, сталося це поблизу селища Чорноморського в тимчасово окупованому Криму. Російські війська в ніч проти 10 листопада вкотре намагались атакувати Україну ударними дронами типу "Шахед". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 5 безпілотників. Зауважимо, що спершу у зведенні Генштабу повідомляли про знищення чотирьох дронів з п'яти. Водночас згодом Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило, що ворог запустив шість ударних безпілотників типу "Шахед". Аналітики Інституту вивчення війни зранку 10 листопада оприлюднили зведення, де мовиться, що ЗСУ перерізали дорогу Олешки – Нова Каховка. У етері телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про це детальніше. За словами Наталії Гуменюк, усіх нюансів бойової роботи не розкривають, проте робота над тим, щоб у ворога були максимальні проблеми з логістикою триває. Зрештою, вона буде перерізана. Вона наголосила, що робота продовжується різними методами. Якщо ворог і світова спільнота визнають, що зараз ця траса перерізана, то будемо сподіватися, що вони на це зорієнтуються і будуть розуміти, що далі логістика просуватися не може, За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 800 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення "друга армія світу" втратила уже 309 520 вояк. У Генштабі зазначили, що ця кількість може бути навіть вищою, адже через інтенсивність бойових дій вести статистику складно. У мережі стверджують, що у тимчасово окупованому Криму 10 листопада пролунали вибухи. Їх чули у Феодосії та Чорноморському. За даними місцевих пабліків, у Феодосії, ймовірно, пошкоджено нафтобазу. У Чорноморському зафіксували кілька "прильотів". Стверджують, що відбулась атака безпілотними літальними апаратами. Близько 1-ї години армія Росії з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Комишани Херсонської міської територіальної громади. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені кілька будинків, гаражі, авто. Вночі проти 10 листопада у Золотоніському районі Черкащини збили дрон. Уламки впали на будівлі приватного сектора. На щастя, обійшлося без постраждалих. Близько 03:05 у Київській області зафіксували БпЛА. Сили ППО працювали по цілях. Після цього оголосили відбої. Російська армія вночі 10 листопада вчергове атакувала Україну з повітря. Так, окупанти запускали як ракети різного типу, так і безпілотні літальні апарати типу "Шахед". Тривогу оголошували на Сході та на Півдні. Приблизно о 1:30 повідомили про рух дронів у напрямку Черкаської області. За наявною інформацією росіянин програв представнику з Румунії, за якого віддали найменшу з потрібної кількості голосів. Це був колишній румунський міністр закордонних справ – Богдан Ауреску.
В Україні будують школу, яка може витримати пряме влучання ракети
Чи хотів Зеленський замінити Залужного
Польські перевізники продовжать протести на кордоні
Ворог маніпулює щодо загальної мобілізації в Україні
В Україні повітряна тривога
У розвідці розповіли деталі атаки по катерах у Криму
У Брянській області Росії розстріляли полковника ФСБ
Путіну потрібні перемоги на полі бою, щоб провести свою "Пряму лінію" в грудні
Росіяни локально наступають під Бахмутом
У Чорноморському в Криму уражено 2 швидкісних десантних катери Росії
Скільки "Шахедів" збила ППО
У ЗСУ прокоментували інформацію про перерізання дороги Олешки – Нова Каховка
– сказала речниця.
Оновлені втрати ворога
В тимчасово окупованому Криму чули вибухи
Ситуація на Херсонщині
На Черкащині збили "Шахед"
На Київщині працювало ППО
Росія атакувала Україну "Шахедами"
Росія вперше в історії не потрапила у склад Міжнародного суду ООН
У селі Коротичі Харківської області будують захисну споруду, яка зможе витримати пряме влучання ракети С-300. Це буде де-факто школа під землею.
Ця споруда зможе одночасно вмістити близько під тисячі людей. Саме стільки учнів, педагогів і працівників перебуває у місцевій загальноосвітній школі.
Мережею ширилися чутки, мовляв, Володимир Зеленський планував змінити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте ця інформація не відповідає дійсності.
Андрій Єрмак наголосив, що в українському військово-політичному керівництві є та зберігається єдність. Він підкреслив, що усі мають лише одну позицію – перемогти у війні, яку розв'язала Росія.
Блокада деяких пунктів пропуску польськими перевізниками триватиме й надалі. Польські урядовці намагалися пояснити, чому їхні вимоги безпідставні, але жодного результату це не дало.
Думки польських перевізників після зустрічі з урядовцями розбігаються: одні побачили бажання врегулювати ситуацію, інші не почули жодних пропозицій, які б свідчили про виконання їхніх вимог.
в Україні нещодавно продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року. У зв'язку з цим активізувалась і російська пропаганда.
Російські медіа поширюють інформацію про те, що київські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки зобовʼязали підприємства подати списки працюючих чоловіків віком до 60 років. Це нібито потрібно для постановки на облік у рамках загальної мобілізації.
Насправді це маніпуляція, оскільки за законом і до початку оголошення воєнного стану, і під час воєнного стану та оголошення мобілізації юридичні особи – роботодавці вели і ведуть військовий облік військовозобовʼязаних працівників і відповідно здійснюють обмін інформацією з ТЦК.
Повітряні сили оголосили про небезпеку о 10:29. Людей закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Це пов'язано зі зльотом Міг-31К.
У Криму успішно уразили російські десантні кораблі. Мовиться про судна проєкту 11770 (класу "Серна"). У розвідці повідомили, що на суднах також була броньована техніка та екіпаж.
Відомо, що малі десантні катери класу "Серна" держава-агресор активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту. Ба більше, на борту катерів також розміщували зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у Чорному морі.
У Брянській області Росії невідомі розстріляли машину прикордонників, загинув російський підполковник ФСБ.
Росія потребує перемог на полі бою, щоб Владімір Путін міг уникнути незручних питань на своїх щорічних заходах. Водночас країна-агресорка, ймовірно, готова їх скасувати.
Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що щорічний форум президента Росії Владіміра Путіна "Пряма лінія" і щорічна пресконференція відбудуться одночасно. Водночас дата проведення заходів невідома, адже Кремль залишає за собою можливість скасувати їх.
Російські війська, ймовірно, розпочали локалізовані наступальні операції на Бахмутському напрямку та посилили наземні атаки поблизу самого Бахмута.
Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW). Там додали, що посилення атак фіксують останні кілька днів. Також аналітики оцінили масштаби цих атак і тактичні мотиви ворога.
Інтенсивні бої тривають і поблизу Андріївки. Загалом, на цьому напрямку фіксують посилення наземних атак та штурмів. В ISW припустили, що ці локалізовані наступальні операції на Північний Захід і Південний Захід від Бахмута – це тактичний маневр, щоб скористатись розподілом ресурсів українських військ з Бахмута.
Наші військові продовжують знищувати Чорноморський флот ворожої держави. Зокрема, Головне управління розвідки провело операції з ліквідації 2 російських швидкісних десантних катерів.
Як повідомили 24 Каналу джерела в розвідці, сталося це поблизу селища Чорноморського в тимчасово окупованому Криму.
Російські війська в ніч проти 10 листопада вкотре намагались атакувати Україну ударними дронами типу "Шахед". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 5 безпілотників.
Зауважимо, що спершу у зведенні Генштабу повідомляли про знищення чотирьох дронів з п'яти. Водночас згодом Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило, що ворог запустив шість ударних безпілотників типу "Шахед".
Аналітики Інституту вивчення війни зранку 10 листопада оприлюднили зведення, де мовиться, що ЗСУ перерізали дорогу Олешки – Нова Каховка. У етері телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про це детальніше.
За словами Наталії Гуменюк, усіх нюансів бойової роботи не розкривають, проте робота над тим, щоб у ворога були максимальні проблеми з логістикою триває. Зрештою, вона буде перерізана. Вона наголосила, що робота продовжується різними методами.
Якщо ворог і світова спільнота визнають, що зараз ця траса перерізана, то будемо сподіватися, що вони на це зорієнтуються і будуть розуміти, що далі логістика просуватися не може,
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 800 окупантів.
Від початку повномасштабного вторгнення "друга армія світу" втратила уже 309 520 вояк. У Генштабі зазначили, що ця кількість може бути навіть вищою, адже через інтенсивність бойових дій вести статистику складно.
У мережі стверджують, що у тимчасово окупованому Криму 10 листопада пролунали вибухи. Їх чули у Феодосії та Чорноморському.
За даними місцевих пабліків, у Феодосії, ймовірно, пошкоджено нафтобазу. У Чорноморському зафіксували кілька "прильотів". Стверджують, що відбулась атака безпілотними літальними апаратами.
Близько 1-ї години армія Росії з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Комишани Херсонської міської територіальної громади.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджені кілька будинків, гаражі, авто.
Вночі проти 10 листопада у Золотоніському районі Черкащини збили дрон. Уламки впали на будівлі приватного сектора. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Близько 03:05 у Київській області зафіксували БпЛА. Сили ППО працювали по цілях.
Після цього оголосили відбої.
Російська армія вночі 10 листопада вчергове атакувала Україну з повітря. Так, окупанти запускали як ракети різного типу, так і безпілотні літальні апарати типу "Шахед".
Тривогу оголошували на Сході та на Півдні.
Приблизно о 1:30 повідомили про рух дронів у напрямку Черкаської області.
За наявною інформацією росіянин програв представнику з Румунії, за якого віддали найменшу з потрібної кількості голосів. Це був колишній румунський міністр закордонних справ – Богдан Ауреску.