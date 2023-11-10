Знищення двох катерів Росії в Криму та атака "Шахедами": хронологія 625 дня війни

Російські загарбники продовжують намагатися захопити українські території. Водночас наші військові дають ворогу гідну відсіч та утримують позиції на фронті.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні уже 625 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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