Росія 12 березня завдала повітряних ударів по кількох військових об'єктах: більшість – у ціль
Джерело:телеграм Міноборони
По кількох військових об'єктах Повітряних сил ворог 12 березня завдав потужних ракетних ударів. Більшість таки потрапили в ціль.
У Міністерстві оборони України повідомили, що росіяни 12 березня гатили по військових об'єктах Повітряних сил.
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Атаки ворога по військових об'єктах України
Три крилаті ракети рашистів вдалося перехопити протиповітряною обороною.
Втім, більшість із них таки потрапила в цілі, завдавши збитки військовій та цивільній інфраструктурі,
– зазначили у Міноборони.
Особливо постраждав військовий аеродром у Василькові на Київщині.
Ударна авіація Повітряних сил продовжує завдавати ударів по наземних цілях. Йдеться про скупчення ворожої техніки та живої сили, рашистські колони на марші та інші цілі.
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