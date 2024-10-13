Росія вдарила по Глухову: внаслідок атаки пошкоджені будинки

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах, які ніколи не були для неї загрозою. Зокрема, ворог атакував Глухів, що на Сумщині.

Вранці 13 жовтня росіяни вдарили по Глухову керівними авіаційними бомбами. Внаслідок обстрілу є суттєві руйнування.

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Що відомо про наслідки

У Сумській обласній військовій адміністрації розповіли, що під час атаки пошкодили до 20 житлових будинків, вікна та облицювання балконів в багатоквартирному п’ятиповерховому житловому будинку, 10 господарчих споруд, 3 гаражі, 2 автомобілі.

Н️️а щастя, попередньо, люди не постраждали.

️Внаслідок російської атаки залишились без газопостачання 72 абоненти, без електропостачання 2863 абоненти.

️У місті працюють Пункти незламності. Також в громаді розгорнутий Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,

– мовиться в повідомленні.

Також в ОВА попросили жителів Сумщини бути обережними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Росія активізувала свої атаки та постійно атакує Сумську область керованими авіаційними бомбами.