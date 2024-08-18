Пошкоджені фасади та вибиті вікна: наслідки ворожого обстрілу на Київщині

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Зокрема, зранку під ударом опинилась Київська область.

️Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки удару по Київській області. Росія зранку атакувала ракетами.

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Що відомо про наслідки обстрілу

Голова Київської ОВА подякував оборонцям неба та наголосив, що в області є збиті цілі. Водночас обійшлось без влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури. На щастя, постраждалих немає.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей на території трьох садових товариств фіксуються руйнування та пошкодження приватних будинків.

Зокрема, є інформація про руйнування 2 та пошкодження 16 будинків. Там вибиті вікна, пошкоджені фасади та дахи. Триває робота із фіксації наслідків.

Також уламками пошкоджені 4 автомобілі, паркани та лінії електропередач. У одному з садових товариств була пожежа трав'яного настилу, проте її ліквідували.

Наслідки атаки на Київщину: дивіться фото