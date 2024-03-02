Влучання в житлову інфраструктуру: страшні наслідки удару "Шахедами" по Харківщині

Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Цього разу вона спрямувала ударні дрони по Харківській області.

Вночі проти 2 березня на Харківщині та на Одещині зафіксовано влучання. Зокрема, внаслідок удару по житловій інфраструктурі Шевченківського району міста Харкова сталася пожежа.

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Пошкоджено гаражі та автомобілі

Відомо, що горіли 3 легкові автомобілі поблизу багатоповерхівки на площі 15 квадратних метрів. Крім того, пошкоджено гаражі, автомобілі та вибиті вікна у поруч розташованих житлових будинках.

На місці ворожого удару від ДСНС працювало 15 рятувальників та 2 одиниці техніки. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Водночас ще БпЛА атакував приватний сектор селища Великий Бурлук Куп'янського району. В результаті влучання безпілотника зруйновано житловий будинок, в якому сталася пожежа на площі 80 квадратних метрів.

З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. На місці події працювало 2 одиниці техніки та 10 співробітників ДСНС.

На Одещині двоє загиблих