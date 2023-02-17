Росія 24 лютого може запустити три хвилі ракет, – Подоляк

В Кремлі продовжують свою геноцидну політику щодо українського народу. До річниці з початку війни вони спробують вчергове атакувати ракетами цивільну та енергетичну інфраструктуру України.

Про це в інтерв'ю 24-му каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайла Подоляк. За його словами, у Росії зараз відчувається дефіцит ракет, проте вони спробують підготувати масовану ракетну атаку до 24 лютого.

Також Резніков переконаний, що "броньований кулак" за кілька місяців допоможе втілити задум Залужного .

Кількість ракет у масованих ракетних ударах росіян останнім часом зменшується. Причина у тому, що росіяни заощаджують, повідомив Подоляк. У Росії її гостро відчувається ракетне виснаження.

Вони не можуть виробляти сучасні високоточні ракети, розроблені ще на початку 2000-х років. Вони не можуть це робити, тому що не мають змоги обходити ключові санкції,

– додав спікер.

Чого чекати 24 лютого

Подоляк переконаний, що до роковин від початку повномасштабної війни, на 24 лютого, росіяни спробують накопичити той обсяг, який завжди використовують для "масованого 3-хвильового каскаду" і показати, що у них ще "порох у порохівницях".

Чи ми будемо якось інакше на них дивитися, чи ми скажемо: "так ми вас уже боїмося, давайте вже якось закінчувати цю війну, давайте ми визнаємо, що ви маєте право вбивати нас"? Ми ж з вами це не зробимо – ми розуміємо,

– наголосив Подоляк.

Російські традиції посвяти масованих ракетних ударів у певні дати Подоляк пояснює тим, що для росіян "свято – це смерть", а "російська культура – ​​культура мертвих".

"Вони люблять танцювати на кістках інших людей. Вони хочуть пити горілку та дивитися, як ракета потрапляє в інших людей", – резюмував Подоляк.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитись відео

Як Росія готується до роковин повномасштабної війни