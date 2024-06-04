Росіяни атакували Дніпро: сили ППО збили 2 ракети, через падіння уламків є постраждалі

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили для неї загрозу. Зокрема, цього разу ворог атакував Дніпро.

Зранку 4 червня у Дніпрі лунали вибухи. У Дніпропетровській ОВА розповіли деталі про наслідки.

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У Дніпрі важкий ранок

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що сили ППО збили 2 ракети. Проте внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці.

Серед них – діти. Хлопчик, якому 1 місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, постраждали й 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Пошкоджено півтора десятка авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.

У небі над Криворізьким районом збивали ракету