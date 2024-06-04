Росіяни атакували Дніпро: сили ППО збили 2 ракети, через падіння уламків є постраждалі
Джерело:Дніпропетровська ОВА
Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили для неї загрозу. Зокрема, цього разу ворог атакував Дніпро.
Зранку 4 червня у Дніпрі лунали вибухи. У Дніпропетровській ОВА розповіли деталі про наслідки.
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У Дніпрі важкий ранок
У Дніпропетровській ОВА повідомили, що сили ППО збили 2 ракети. Проте внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці.
Серед них – діти. Хлопчик, якому 1 місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості,
– мовиться в повідомленні.
Крім цього, постраждали й 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.
Пошкоджено півтора десятка авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.
У небі над Криворізьким районом збивали ракету
- Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. Удень 20 травня ворожу ракету вдалося збити у Криворізькому районі.
- Російські війська в черговий раз випустили по території України ракету. На щастя, її вдалося утилізувати в Криворізькому районі.
- Ворог постійно тероризує мирні українські міста. Зокрема, часто він спрямовує свої удари на прифронтові регіони, тобто Дніпропетровську та Харківську області.