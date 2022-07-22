росія наполовину втратила свою спроможність шпигувати у Європі, – MI6

22 липня 2022 , 05:48
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Джерело:

CNN

кремль удвічі втратив здатність шпигувати в країнах Європи. Це трапилось після видворення декількох сотень російських розвідників.

Відповідну інформацію 21 липня повідомив глава Служби зовнішньої розвідки Великої Британії Річард Мур. Варто відзначити, що 16 червня викрили російського горе-розвідника, який намагався влаштуватись на стажування у Гаазький суд. 

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росія на 50% втратила здатність шпигувати в Європі

Річард Мур розповів, що здатність росії шпигувати значно знизилась після висилки офіцерів російської розвідки з міст по всій Європі та арешту кількох таємних шпигунів, які видавали себе за цивільних.

Після того, як росія вторглася в Україну в лютому, європейські країни видворили 400 офіцерів російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям по всьому Євросоюзу,
– заявив глава британської розвідки.

Додав, що розвідка Великої Британії вважає, щос саме це, ймовірно, вдвічі зменшило їхню здатність займатися шпигунством на користь росії в Європі.

Коротко про шпигунство росії в Європі

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Автор: Діана Квасневська