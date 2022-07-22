росія наполовину втратила свою спроможність шпигувати у Європі, – MI6

кремль удвічі втратив здатність шпигувати в країнах Європи. Це трапилось після видворення декількох сотень російських розвідників.

Відповідну інформацію 21 липня повідомив глава Служби зовнішньої розвідки Великої Британії Річард Мур. Варто відзначити, що 16 червня викрили російського горе-розвідника, який намагався влаштуватись на стажування у Гаазький суд.

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росія на 50% втратила здатність шпигувати в Європі

Річард Мур розповів, що здатність росії шпигувати значно знизилась після висилки офіцерів російської розвідки з міст по всій Європі та арешту кількох таємних шпигунів, які видавали себе за цивільних.

Після того, як росія вторглася в Україну в лютому, європейські країни видворили 400 офіцерів російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям по всьому Євросоюзу,

– заявив глава британської розвідки.

Додав, що розвідка Великої Британії вважає, щос саме це, ймовірно, вдвічі зменшило їхню здатність займатися шпигунством на користь росії в Європі.

Коротко про шпигунство росії в Європі

Взимку 2022 року країни Європи почали видворяти російських дипломатів. Адже їх підозрювали у шпигунстві на користь росії. Також російські шпигуни працювали у НАТО, поки їх не видворили назад у росію. Проте їхні імена ніхто публічно не називав.

У березні Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список із 620 російських шпигунів, які зараз діють на території Європи.

Після цього російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що список кремлівських шпигунів у десятки разів більший.

На початку травня Олексій Арестович заявив, що у Генштабі ЗСУ працював російський шпигун. За словами радника Андрія Єрмака, його вже затримали.

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