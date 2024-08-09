Внаслідок удару по супермаркету в Костянтинівці є 17 поранених та 2 загиблих

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Зокрема, під ударом опинився супермаркет в Костянтинівці, що на Донеччині.

Внаслідок удару по супермаркету в Костянтинівці є щонайменше 17 поранених. Також відомо про 2 загиблих.

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Вдарили зі ствольної артилерії

У Донецькій обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки обстрілу Костянтинівки. Там зазначили, що ворог обстріляв місто зі ствольної артилерії та влучив у супермаркет.

Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян,

– наголосили там.

На місці працюють профільні служби. Наслідки російського обстрілу уточнюються.

Ворожі дії російської армії підтвердив Андрій Єрмак. Він наголосив, що росіяни вміють воювати лише з цивільними. Він переконаний, що ворони мають відчути розплату за те, що вони роблять.