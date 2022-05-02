Росія – агресор, і світ повинен та притягне її до відповідальності, – Байден

Джо Байден заявив, що Росія – агресор, і світ має притягнути її до відповідальності. Адже Володимир Путін міг ухвалити зовсім інше рішення й припинити війну.

Відповідну заяву політик оприлюднив 1 травня. Це трапилось на 67 день війни, яку Росія почала проти України.

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США заявили, що світ має притягнути до відповідальності Росію

Президент США заявив, як Путін вирішив розпочати це жорстоке вторгнення, він міг ухвалити рішення припинити його.

Росія є агресором, світ повинен і буде притягувати Росію до відповідальності,

– заявив Байден.

Також Джо Байден говорив, що Росії не повинно бути на саміті G20, який пройде у листопаді 2022 року. Хоч Володимир Путін прийняв запрошення від Індонезії, та Адміністрація Байдена приватно передала країні, що Росію не можна допускати до цьогорічного саміту.

Ненсі Пелосі відвідала Київ після ухвалення рішення про ленд-ліз для України

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі приїхала у Київ 1 травня. Пані посол України у штатах Оксана Маркарова заявила, що візит американської посадовиці є символічним.

Додала, що не може бути жодних сумнівів у перемозі України у війні проти Росії. Вона також пояснила, що необхідна збройна та фінансова підтримки від штатів.

Нам потрібна вся допомога, яку ми можемо отримати в озброєнні, військовій, фінансовій та гуманітарній підтримці. Ми з нетерпінням чекаємо, коли Конгрес ухвалить це рішення і розраховуємо на США в цілому,

– наголосила Макарова.

Володимир Зеленський заявив, що візит американської посадовиці є сигналом потужної підтримки України народом Сполучених Штатів. Президент сказав:

вдячний за цей сигнал – сигнал потужної підтримки України народом Сполучених Штатів, Конгресом;

це говорить про те, що США зараз є лідерами потужної підтримки України.

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