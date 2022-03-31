Росія акредитувала першого афганського дипломата від талібів

МЗС Росії оголосила про акредитацію першого дипломата від уряду талібів. Представник Афганістану прибув до Москви ще минулого місяця.

Про акредитацію представника талібів повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, інформують російські ЗМІ.

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Про дипломата від талібів повідомив Лавров

Минулого місяця прибув до Москви перший афганський дипломат, спрямований новою владою, отримав акредитацію в нашому міністерстві,

– сказав Лавров під час зустрічі у Китаї.

Без похвали талібів не обійшлось

Лавров не міг стриматись і не похвалити те, "як таліби управляють Афганістаном". Мовляв, їм бракує управлінського досвіду і на них "чинять тиск США", проте "Талібан" "утримує країну на плаву".

Раніше Росія наполягала, аби "Талібан" виключили з переліку терористичних організацій. Самі таліби, аби отримати підтримку Москви, визнали Крим "російським".