Росія активізує свої війська в Молдові, – Маляр про ймовірні провокації з боку Придністров'я

Ганна Маляр зазначила, що Росія почала активізовувати свої війська не лише у своїй країні та Білорусі. Мовиться також і про невизнане Придністров'я.

В ефірі телеканалу "Рада" заступниця міністра оборони України зазначила, що росіяни можуть це робити для провокацій. Тож Ганна Маляр додала, що ми повинні готуватися до будь-яких сценаріїв.

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Почерк Росії один і той самий

На питання, якими саме ці провокації будуть, Ганна Маляр відповіла, що від росіян можна очікувати будь-чого.

Вони не дотримуються жодних правил ведення війни, які встановлені Міжнародним правом. Попри те, що агресія – міжнародний злочин і заборонена, але водночас встановлюються певні правила і звичаї війни. Росія злісно порушує геть все, тому можна очікувати будь-яких провокацій,

– наголосила вона.

Зокрема Ганна Маляр нагадала про почерк російського вищого керівництва. Країна спочатку робить певні провокації, які потім приписує Збройним Силам України. Після цього російська сторона починає боротися з наслідками. Або інший сценарій – вона іде "рятувати" своїх.

Також заступниця міністра наголосила на тому, що Росія не полишає своїх планів захопити Україну. Тож не варто розслаблятися на фоні зниження інтенсивності бойових дій.

Тим часом Міноборони Росії мовчить про атаки на Бєлгороді – дивіться відео: