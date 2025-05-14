Росія посилює тиск на фронті: ЗСУ фіксують активізацію ворога на двох напрямках

Російська армія збільшує інтенсивність бойових зіткнень. У ЗСУ не спостерігають ознак щодо змін найближчим часом.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що Росія готується до посилення бойових дій і вже активізувалася щонайменше на двох напрямках фронту – Покровському та Новопавлівському. Ситуацію він прокоментував в ефірі "Київ 24" повідомляє 24 Канал.

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Що відбувається на фронті

За словами Трегубова, ворог демонструє готовність до інтенсифікації бойових дій. Цей процес вже розпочався.

Росіяни готові до інтенсифікації і вже проводять її на окремих напрямках. Конкретне збільшення бойових зіткнень на Покровському напрямку і Новопавлівському напрямках,

– заявив Трегубов.

Чи зростає жива сила ворога

Речник ОСУВ "Хортиця" наголосив, що Росія володіє резервами для подальшого нарощування живої сили, особливо якщо буде повністю ігнорувати власні втрати.

У них є потенціал для цього нарощування,

– додав він.

Заява пролунала на тлі анонсованих переговорів щодо врегулювання війни. У ЗСУ не виключають, що Росія може прагнути покращити свої позиції на полі бою перед можливими домовленостями.

Раніше повідомлялось про збільшення боєзіткнень на фронті. Найбільше атак українські захисники відбивали на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.

До того ж українські Сили оборони зупинили російські групи на Торецькому напрямку.