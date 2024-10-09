Полковник запасу озвучив прогноз щодо основних завдань ЗСУ на зиму

Наступ Росії на сході України триває. Окупанти до початку зими, ймовірно, будуть найбільш активними, щоб досягти певних результатів до погіршення погодних умов. Нашим військам важливо витримати цей період, щоб потім вести оборонну війну на виснаження ворога.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що на Східному напрямку росіянам вдалось просунутись у бік річки Оскіл, створивши проблеми для ЗСУ. На його думку, їх можна вирішити, якщо Україна отримує достатню кількість боєприпасів.

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Плани Росії

Роман Світан зауважив, що окупанти мають на меті відрізати військові постачання на Куп'янський напрямок. На жаль, на Покровському також триває наступ росіян.

Вони просуваються на деяких позиціях. Іноді за добу окупантам вдається захопити 200 – 350 метрів. Росіяни постійно тиснуть там, це триватиме наступні кілька тижнів,

– сказав він.

За словами військового експерта, противник намагається сповна використати свої резерви до початку осінньо-зимового похолодання та дощів, адже розуміє, що потім виконувати бойові завдання буде неможливо.

Що відбувається біля Покровська: дивіться на карті

ЗСУ важливо витримати цей тиск. Можливості для цього є, але потрібно мати достатню кількість зброї, сил та засобів.

Лінія зіткнення

Полковник ЗСУ в запасі зауважив, що військове командування України може спрогнозувати якою буде лінія фронту у наступні місяці. Все для того, аби обрати зручні позиції для активної оборони.

Далі, зважаючи на постачання військової допомоги партнерами та виготовлення власної зброї, Сили оборони протягом зимового періоду спробують виснажити російську армію,

– висловився Роман Світан.

Основним завданням буде не наступ, а утримання оборонних рубежів, щоб до весни максимально знищити війська противника.