На Покровському напрямку Росія здійснила пів сотні штурмів: карта бойових дій на 14 серпня

Розпочалась 903 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Росіяни продовжують атакувати позиції ЗСУ.

Загалом протягом минулої доби, 13 серпня, було зафіксовано 134 бойових зіткнень. Росія завдала двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, 81 авіаудар, зокрема, скинула 116 КАБів, а також здійснила 4594 обстріли, з них 114 – із РСЗВ.

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Яка ситуація на фронті

Назафіксовано 13 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ.

Росіяни атакували поблизу Вовчанська: дивіться на карті

Навідбулося 4 російські атаки. ЗСУ відбивали штурми біля Синьківки, Берестового, Кругляківки та у напрямку Новоосинового.

ЗСУ відбили штурми поблизу Синьківки: дивіться на карті

Наросійській війська атакували 11 разів. Вони робили спроби просунутись уперед біля Невського, Тернів, Макіївки та у Серебрянському лісі.

Росія намагалася просунутися вперед біля Невського: дивіться на карті

НаЗСУ відбили 5 штурмів росіян поблизу Верхньокам’янського та Спірного.

Росіяни штурмували біля Верхньокам’янського: дивіться на карті

Наросіяни атакували 6 разів поблизу Білої Гори, Іванівського і, найактивніше, в районі Часового Яру.

Росія атакувала Часів Яр: дивіться на карті

НаРосія здійснила 19 атак поблизу Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

Росіяни атакували біля Нью-Йорка: дивіться на карті

НаЗСУ зупинили 54 штурмових і наступальних дії у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене поле, Малинівка, Гродівка, Желанне, Скучне, Калинове, Птиче і Карлівка. Найбільше російських атак було поблизу Гродівки.

Ворог активно атакував Гродівку: дивіться на карті

НаЗСУ відбили 5 атак неподалік Красногорівки і Костянтинівки.

Росіяни атакували Красногорівку: дивіться на карті

Наворог здійснив 6 штурмів позицій ЗСУ біля Водяного, Костянтинівки і Вугледара.

Росія штурмувала Вугледар: дивіться на карті

Наокупанти двічі намагалися вибити ЗСУ з позицій в районах Малої Токмачки і Роботиного.

Росіяни штурмували поблизу Малої Токмачки: дивіться на відео

Наросіяни атакували українські позиції 11 разів, втім, зазнали втрат і відійшли. Нанапрямках ознак формування наступальних угруповань російської армії не фіксують. НаРосія зі своєї території застосовує керовані авіабомби по українських населених пунктів, частина з яких вибухає на її території.