На Покровському напрямку Росія здійснила пів сотні штурмів: карта бойових дій на 14 серпня
Джерело:Генштаб
Розпочалась 903 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Росіяни продовжують атакувати позиції ЗСУ.
Загалом протягом минулої доби, 13 серпня, було зафіксовано 134 бойових зіткнень. Росія завдала двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, 81 авіаудар, зокрема, скинула 116 КАБів, а також здійснила 4594 обстріли, з них 114 – із РСЗВ.
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Яка ситуація на фронтіНа Харківському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ.
Росіяни атакували поблизу Вовчанська: дивіться на картіНа Куп'янському напрямку відбулося 4 російські атаки. ЗСУ відбивали штурми біля Синьківки, Берестового, Кругляківки та у напрямку Новоосинового.
ЗСУ відбили штурми поблизу Синьківки: дивіться на картіНа Лиманському напрямку російській війська атакували 11 разів. Вони робили спроби просунутись уперед біля Невського, Тернів, Макіївки та у Серебрянському лісі.
Росія намагалася просунутися вперед біля Невського: дивіться на картіНа Сіверському напрямку ЗСУ відбили 5 штурмів росіян поблизу Верхньокам’янського та Спірного.
Росіяни штурмували біля Верхньокам’янського: дивіться на картіНа Краматорському напрямку росіяни атакували 6 разів поблизу Білої Гори, Іванівського і, найактивніше, в районі Часового Яру.
Росія атакувала Часів Яр: дивіться на картіНа Торецькому напрямку Росія здійснила 19 атак поблизу Залізного, Нью-Йорка та Торецька.
Росіяни атакували біля Нью-Йорка: дивіться на картіНа Покровському напрямку ЗСУ зупинили 54 штурмових і наступальних дії у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене поле, Малинівка, Гродівка, Желанне, Скучне, Калинове, Птиче і Карлівка. Найбільше російських атак було поблизу Гродівки.
Ворог активно атакував Гродівку: дивіться на карті
Росіяни атакували Красногорівку: дивіться на картіНа Времівському напрямку ворог здійснив 6 штурмів позицій ЗСУ біля Водяного, Костянтинівки і Вугледара.
Росія штурмувала Вугледар: дивіться на картіНа Оріхівському напрямку окупанти двічі намагалися вибити ЗСУ з позицій в районах Малої Токмачки і Роботиного.
Росіяни штурмували поблизу Малої Токмачки: дивіться на відеоНа Придніпровському напрямку росіяни атакували українські позиції 11 разів, втім, зазнали втрат і відійшли. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російської армії не фіксують. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями Росія зі своєї території застосовує керовані авіабомби по українських населених пунктів, частина з яких вибухає на її території.