Російські війська активізували використання розвідувальних безпілотників та авіації

Україна в перманентному очікуванні можливого ракетного удару. Наразі спостерігається активність як розвідувальних дронів ворога, так і авіації. Яка ситуація в акваторії Чорного моря?

Пролила світло на це речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону. Вона зауважила, що за активністю ворога пильно стежать.

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Ворог активізувався

За словами Наталії Гуменюк, окупанти наразі використовують розвідувальні дрони й авіацію. Не виключається також той факт, що ворог може наростити угруповання кораблів у Чорному морі.

Водночас, підкреслила речниця ОК "Південь", ситуація залишається стабільною. Відомо, що в акваторії Чорного моря – 9 суден ворога. З них лиш один ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами".

Вони від учора (24 лютого – 24 Канал) збільшили своє угруповання вдвічі, що може свідчити про підготовку до подальшого розширення корабельного угруповування. Вже сьогодні двічі лунала повітряна тривога, в тому числі й по всій території України, й по південних регіонах,

– зауважила Гуменюк.

Вона додала, що наразі не фіксували активність ракетоносіїв. Водночас наші військові продовжують пильно стежити за діями окупантів.

Чому стало менше масованих атак

На це питання відповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зауважив, що якби ворог міг запускати більше ракет, то він неодмінно це робив би. Наразі ворог не розкидається ракетами, адже більшість такого виду озброєння він уже використав під час минулих атак.

Юрій Ігнат нагадав, що впродовж осені та частини зими окупанти прагнули знищити критичну інфраструктуру України. Але досягнути бажаного результату їм не вдалося. Наші енергетики вражали винахідливістю, а союзники з Заходу – кількістю допомоги. Тим часом загарбники впевнено вичерпували запаси своїх ракет.

Вони (росіяни – 24 Канал) величезну кількість ракет використали. Їх запускають і фактично з конвеєра беруть "Калібри" та Х-101. Це дефіцитна далекобійна високоточна зброя. І все частіше застосовують радянські Х-22 та С-300,

– повідомив він.

Попри те, що у загарбників дефіцит ракет, це не означає, що можна ігнорувати повітряні тривоги. Слід пам'ятати, що ворог вкрай підступний. І може завдати удару у будь-який момент. Коли лунають сирени – вирушайте до укриття і залишайтеся там до відбою.