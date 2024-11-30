Кінетичний удар теж небезпечний, – Світан про ймовірний новий удар "Орешником"

Після удару міжконтинентальною балістичною ракетою "Орешник" 21 листопада по Дніпру Росія почала анонсувати нові удари цією зброєю. Погрожувати цим взвявся і сам російський диктатор, який озвучив, що серед цілей для ударів можуть стати "військові об'єкти, оборонні та промислові підприємства та центри ухвалення рішень у Києві".

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в етері 24 Каналу зазначив, що Росія випустила по Україні вже тисячі ракет і навіть з більшими боєголовками ніж в "Орешника", катастрофічних проблем ця ракета не завдасть, але, звісно, що певні наслідки будуть.

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Схожість "Орешника" з ракетою Х-22

І хоча повідомляється, що 21 листопада Росія запустила по Дніпру "Орешник" без бойового заряду, зі слів військового експерта, кінетичний удар теж виконує бойове завдання.

Кінетичний удар теж небезпечний. Завдяки такому, наприклад, уражаються бункерні підземні споруди до 3 – 4 поверха, знищується "Іскандер" за допомогою Patriot, коли відбувається кінетичний удар без вибуху,

– озвучив Світан.

На думку військового експерта, росіяни наступного разу можуть зарядити ракету бойовою частиною масою 1 тонна і вона буде подібна до Х-22, таких Росія по Україні вже запустила сотні.

Це важка ракета, яка знищує не 3 – 4 поверхи, а 10, вона завдає багато бід. "Орешник" буде простіше, ніж Х-22,

– зазначив Світан.

"Орешник" як інструмент Росії для залякування

Військовий експерт наголосив, що як і раніше ЗСУ треба бути в загальній бойовій готовності для протидії ворожим цілям, а громадянам уважно ставитися що сигналів повітряних тривог, особливо коли є загроза удару балістикою. Світан назвав залякування Путіна та його пропагандистів "танцями з бубном".

От росіяни знайшли собі новий бубон – "Орешник" і з ним танцюють, бо більше нема з чим. Тому слухати про нього ми будемо постійно. Але удар дійсно може бути, бо там не одна ракета, тому Росія однозначно може їх застосувати. Але не варто панікувати,

– підсумував Світан.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни вважають, що Росія спеціально акцентує на характеристиках "Орешника", це є складником її інформаційної кампанії, аби залякати Україну та Захід.

Видання The New York Times повідомило, що "Орешник" є модифікацією міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубеж", але має менший розмір. Хоча діапазон ракети обмежений 3,4 тисячами миль, "Орешник" може досягнути більшості країн Європи.