Росія перетворює людей на цілі, – Зеленський відреагував на нову атаку

Впродовж минулої ночі та ранку 12 вересня російські війська завдали масованих ударів по території 10 областей України, випустивши сотні ракет і дронів. Внаслідок атак на житлові будинки, готель та інфраструктуру є загиблі й десятки поранених.

Як повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram, рятувальні та пошукові роботи на місцях влучань тривають безперервно.

Які подробиці обстрілів?

В Одесі російська ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок обстрілу дістали поранення 38 людей, пошуки ще двох жителів під завалами досі тривають. Також у регіоні зафіксовано влучання по локомотивному депо.

Крім того, вранці окупанти спрямували дрон по готелю в Чорноморську Одеської області. Через цей удар поранення отримали 11 осіб, серед яких шестеро є маломобільними громадянами.

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Наслідки ворожих атак в інших регіонах

У Запорізькій області внаслідок влучання дрона типу "Шахед" у житлові будинки загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення. Додатково зафіксовано постраждалих через удар по одному з місцевих підприємств у Запоріжжі.

У Кривому Розі ворог завдав ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури. Унаслідок атаки одна людина загинула, а троє отримали травми різного ступеня тяжкості.

Ударів також зазнали й інші регіони України. Зокрема, на Київщині дістали поранення двоє людей, а на Житомирщині та Рівненщині зафіксовано влучання по автозаправних станціях.

Заклик до міжнародної спільноти

Володимир Зеленський наголосив, що реакція світової спільноти повинна відповідати масштабам російської ескалації. На його думку, тільки спільні та рішучі дії здатні зупинити терор проти цивільного населення.

І коли росіяни ось так неприховано перетворюють звичайних людей на цілі своїх терористичних атак, прикро, що реакція сильних світу не відповідає рівню російської ескалації. Гідна відповідь, яка дійсно має шанси зупинити вбивства й захистити людей, завжди спільна,

– наголосив глава держави.

Президент також висловив вдячність партнерам за надання систем антибалістичного захисту та посилення санкційного тиску на країну-агресорку.