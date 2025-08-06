У ніч на середу, 6 серпня, росіяни атакували українські міста, запустивши 45 ударних безпілотників. Повітряні цілі противника збивали сили ППО.

Протиповітряній обороні вдалося збити 36 безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Як ППО відбила атаку 6 серпня?

Росіяни вночі запустили по Україні 45 дронів-камікадзе типу "Шахед" та безпілотників-імітаторів різних типів з Курська та Приморсько-Ахтарська у Росії, а також з Чауди, що у тимчасово окупованому Криму.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни,

– ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Є влучання 9 БпЛА на 3 локаціях, і зафіксували падіння уламків на одній.



Як відпрацювала ППО по ворожих цілях уночі 6 серпня / Інфографіка Повітряних сил

До слова, зокрема, під атакою безпілотників опинилася Одеська область. Ворог цілив у об'єкти цивільної інфраструктури. Унаслідок пошкодження магістрального газогону, тимчасово відключені 2, 5 тисячі абонентів.