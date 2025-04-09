Росія атакувала 55 дронами: скільки вдалося збити

У ніч на 9 квітня російська армія запустила по Україні 55 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотники-імітатори різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

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Як відпрацювала ППО в ніч проти 9 квітня

У Повітряних Силах розповіли, що бійцям вдалося знешкодити 32 ворожі БпЛА типу "Шахед" та дрони інших типів.

Безпілотники запускали з території Росії та тимчасово окупованого Криму:

з Курська;

з Міллерово;

з Приморсько-Ахтарська;

з Чауди.

8 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені та не завдали негативних наслідків. Протиповітряна оборона працювала на Півночі та Сході України.



ППО збила 32 ворожі БпЛА за ніч / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Внаслідок нічної російської атаки постраждали Харківська та Дніпропетровська область. У Дніпрі травми отримали 15 людей, було пошкоджено 15 приватних будинків і 4 багатоповерхівки. В Апостоловому руйнувань зазнало приватне підприємство, а у Нікополі та Марганецькій громаді – спортивний об'єкт.