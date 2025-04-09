Росія атакувала 55 дронами: скільки вдалося збити
- У ніч на 9 квітня Росія запустила по Україні 55 ударних БпЛА.
- Повітряні Сили ЗСУ знешкодили понад 30 ворожих дронів, які запускали з території Росії та окупованого Криму.
У ніч на 9 квітня російська армія запустила по Україні 55 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотники-імітатори різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
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Як відпрацювала ППО в ніч проти 9 квітня
У Повітряних Силах розповіли, що бійцям вдалося знешкодити 32 ворожі БпЛА типу "Шахед" та дрони інших типів.
Безпілотники запускали з території Росії та тимчасово окупованого Криму:
- з Курська;
- з Міллерово;
- з Приморсько-Ахтарська;
- з Чауди.
8 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені та не завдали негативних наслідків. Протиповітряна оборона працювала на Півночі та Сході України.
ППО збила 32 ворожі БпЛА за ніч / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
Внаслідок нічної російської атаки постраждали Харківська та Дніпропетровська область. У Дніпрі травми отримали 15 людей, було пошкоджено 15 приватних будинків і 4 багатоповерхівки. В Апостоловому руйнувань зазнало приватне підприємство, а у Нікополі та Марганецькій громаді – спортивний об'єкт.