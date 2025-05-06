Росія атакувала балістикою Дніпро й Павлоград: у містах пролунали вибухи
- Увечері 6 травня Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
- Росія атакувала Дніпро і Павлоград, перші вибухи пролунали близько 20:45.
Увечері вівторка, 6 травня, Росія атакувала Україну балістикою. Зокрема, близько 20:45 перші вибухи пролунали в Дніпрі.
Про це повідомили журналісти Суспільного, передає 24 Канал. Повітряну тривогу в області оголосили близько 20:21.
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Що відомо про атаку
Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування Росією балістичного озброєння з північно-східного напрямку. О 20:43 оборонці закликали мешканців Дніпра спуститися в укриття, після чого пролунали вибухи.
О 20:51 стало відомо про це одну ворожу ціль, що рухалася через Павлоград. Незабаром у місті також прогриміли вибухи.
Гучно в області. Інформацію уточнюємо. Повітряна тривога продовжується. До відбою залишайтеся у безпечному місці,
– написав очільник ОДА Сергій Лисак.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, близько 20:24 гучно було в Конотопі Сумської області. Ймовірно, противник також атакував місто балістикою.