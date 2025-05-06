Росія атакувала балістикою Дніпро й Павлоград: у містах пролунали вибухи

Увечері вівторка, 6 травня, Росія атакувала Україну балістикою. Зокрема, близько 20:45 перші вибухи пролунали в Дніпрі.

Про це повідомили журналісти Суспільного, передає 24 Канал. Повітряну тривогу в області оголосили близько 20:21.

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Що відомо про атаку

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування Росією балістичного озброєння з північно-східного напрямку. О 20:43 оборонці закликали мешканців Дніпра спуститися в укриття, після чого пролунали вибухи.

О 20:51 стало відомо про це одну ворожу ціль, що рухалася через Павлоград. Незабаром у місті також прогриміли вибухи.

Гучно в області. Інформацію уточнюємо. Повітряна тривога продовжується. До відбою залишайтеся у безпечному місці,

– написав очільник ОДА Сергій Лисак.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, близько 20:24 гучно було в Конотопі Сумської області. Ймовірно, противник також атакував місто балістикою.