Росія завдала авіаудару по Херсонщині: постраждало багато людей
Джерело:Олександр Прокудін
Росія знову атакувала Херсонську область з авіації. Окупанти цинічно скинули керовану авіаційну бомбу на Берислав.
Окупанти атакували орієнтовно об 11:30 16 квітня. На жаль, щонайменше 15 людей зазнали поранень.
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Що відомо про атаку росіян по Бериславу
Удар прийшовся по житловій забудові. Пошкоджено будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру,
– розповів очільник Херсонської ОВА.
За його даними, 15 місцевих жителів отримали контузії. У них легкі травми. Олександр Прокудін уточнив, що потерпілим надали медичну допомогу, вони лікуватимуться вдома, адже від госпіталізації відмовились.
Росія атакувала Берислав на Херсонщині / Фото з фейсбуку Олександра Прокудіна
Херсонська обласна прокуратура розповіла, що вони розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
У прокуратурі запевнили, що вони вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії.
Останні новини з Херсонщини
- Російські окупанти протягом минулої доби обстрілювали Антонівку, Інженерне, Велетенське, Білоусове, Львове, Тягинку, Микільське, Одрадокам'янку, Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Веселе, Козацьке та Херсон.
- Росіяни тільки протягом 16 квітня пошкодили 9 приватних будинків, влучили в об'єкти критичної інфраструктури, поштове відділення, складське приміщення та автомобіль. На жаль, двоє поранених. З них одна – дитина.
- Окрім того, під час нічної атаки проти 16 квітня наші сили ППО збили над регіоном два безпілотники типу "Шахед".