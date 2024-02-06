На Херсонщині росіяни тричі скинули з дрона вибухівку біля гуманітарного штабу: є поранена
6 лютого 2024, 13:10Читать новость на русском
Джерело:Херсонська ОВА
Російські військові вкотре атакували Берислав безпілотниками. Окупанти тричі скинули з дрона вибухівку біля гуманітарного штабу.
На жаль, внаслідок російської атаки є поранена. Деталі ворожого удару розповіли в ОВА.
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У постраждалої вибухова травма й поранення
Окупаційні війська тричі скинули вибухівку з дрона поблизу гуманітарного штабу.
Через обстріл постраждала 55-річна жінка. У неї – вибухова травма, поранення рук та ніг,
– повідомили в ОВА.
Зазначили, що потерпілу доставили до медзакладу. Лікарі оцінюють стан жінки як середньої тяжкості.
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