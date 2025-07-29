У Костянтинівці на Донеччині російський дрон атакував рятувальників місцевої пожежної команди, коли ті евакуювали цивільне населення із небезпечної зони. Відомо про поранених.

Двоє вогнеборців поранені, також пошкоджений службовий автомобіль, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Що відомо про російські удари по працівниках ДСНС?

Рятувальники ДСНС надали домедичну допомогу пораненим й транспортували їх до лікарні.

Схожий інцидент трапився у Херсоні. Там ворожий FPV-дрон влучив у вантажівку одного з рятувальних підрозділів ДСНС. Поранені двоє рятувальників, їх транспортували до лікарні.

Окупанти свідомо атакують рятувальників / Фото ДСНС

Росіяни полюють за рятувальниками: дивіться відео

Нагадаємо, що уночі 29 липня унаслідок російської атаки по одному з сіл Дніпропетровщини загорівся вантажний автомобіль. Згодом противник цілеспрямовано вдарив повторно – під час гасіння пожежі рятувальниками. Пошкоджено службовий автомобіль, але особовий склад ДСНС не постраждав.

До слова, внаслідок російської атаки 28 липня постраждав підрозділ ДСНС у Кропивницькому, пошкоджені будівля та техніка.