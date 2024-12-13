Під ударом не лиш енергетика: Росія атакувала ключові об'єкти по всій Україні, — посол

Російські війська атакували енергетику, транспортні мережі та ключові об'єкти України сьогодні, 13 грудня.

Про це вона повідомила посол США Бріджит Брінк соцмережі X, інформує 24 Канал.

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"Починаючи з 07:00 за київським часом критична інфраструктура України зазнає чергової масованої атаки. Росія здійснила обстріл балістичними ракетами, націлившись на енергетичні системи, транспортні мережі та ключові об’єкти по всій країні", – зазначила дипломатка.

Головне про атаку

Російські війська сьогодні, 13 грудня, запустили "Кинджали" в бік західних областей України.

Попередньо Повітряні сили повідомляли про зліт Ту-95МС та МіГ-31К. Згодом вибухи пролунали у низці областей.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що росіяни завдають ударів по енергооб'єктах.