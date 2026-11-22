Російські війська протягом минулої доби завдали чотирьох ударів безпілотниками по енергетичних об'єктах Житомирської області. Ворог цілеспрямовано намагається залишити мешканців регіону без світла та тепла.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Яка ситуація на Житомирщині?

Попри постійні атаки, енергетики роблять усе можливе задля забезпечення стабільного електропостачання в оселях людей.

Фахівці працюють у цілодобовому режимі без вихідних у надзвичайно складних умовах. Вони оперативно ліквідовують наслідки ворожих ударів і повертають пошкоджене обладнання в роботу.

Бунечко висловив окрему вдячність працівникам аварійних служб, які працюють над відновленням енергетики.

"Людям, які працюють цілодобово, без вихідних, часто у надзвичайно складних умовах. Оперативно ліквідовують наслідки ворожих ударів, відновлюють пошкоджене обладнання та роблять усе, щоб у наших домівках було світло й тепло", – підкреслив посадовець.

Систематичні атаки на українську енергосистему

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські окупаційні війська регулярно обстрілюють критичну інфраструктуру в різних регіонах. Зокрема, 17 листопада ворог пошкодив один із важливих об'єктів ДТЕК у Бориспільському районі Київської області.

Також раніше ми повідомляли, що 18 листопада окупанти завдали ударів по енергетиці півдня Одеської області, внаслідок чого тимчасово знеструмлювалася частина Болградського та Білгород-Дністровського районів.