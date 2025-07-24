За одну хвилину два удари: деталі російської атаки КАБами по центральній частині Харкова
- 24 липня Росія атакувала центральну частину Харкова КАБами, завдавши удари по швацькому підприємству та житловій забудові.
- Пошкоджено 10 багатоповерхівок і 15 авто, понад 20 людей звернулося до медиків, серед постраждалих є 10-річна дівчинка.
Рятувальні служби продовжують шукати постраждалих, на місті прильотів стоїть дим через загоряння автомобілів.
Зранку 24 липня Росія атакувала атакувала центральну частину Харкова КАБами. За одну хвилину містяни почули два вибухи, росіяни вдарили по підприємству та житловій забудові.
Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки та шукати у квартирах багатоповерхівки постраждалих. Наймолодшій постраждалій всього 10 років.
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Деталі російської атаки КАБами по центральній частині Харкова
За словами кореспондентки, приблизно в 11:00 два КАБи за одну хвилину влучили в Шевченківській район Харкова. Росіяни вдарили по цивільному швацькому підприємстві та житлових забудовах.
Диво, що ми не маємо інформації про жертви. Одне з влучань пройшлось за кілька метрів від багатоповерхівки, вікон у ній вже немає. Відомо, що пошкоджено 10 багатоповерхівок та 15 авто,
– сказала вона.
Зараз на місці влучань стоїть дим від пожежі. Комунальні служби та волонтери працюють над ліквідацією наслідків. Понад 20 людей вже звернулось до медиків, у більшості з них – гостра реакція на стрес. Найменша постраждала – 10-річна дівчинка, у якої шоковий стан.
Деякі люди у багатоповерхівці через вибухову хвилю не можуть вийти з квартир. Рятувальники та екстрені служби продовжують пошуки постраждалих.
Черненко зазначила, що востаннє ворог атакував Харків КАБами ще у червні, тоді росіяни завдали також комбіновані удари ракетами та безпілотниками.
Зараз чекаємо відповіді поліції та криміналістів, чи це точно були КАБи і якого типу. Знаємо, що росіяни часто модифікують зброю. Це ускладнює розуміння того, що саме летіло. Однак сигнал тривоги пролунав саме через загрозу керованих авіаційних бомб,
– додала вона.
До слова, вночі 24 липня російська армія атакувала Харківську область. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок цього були прильоти по об'єкту енергетичної інфраструктури.