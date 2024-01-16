Росія атакувала Харків балістикою: пошкоджені багатоповерхівки, багато постраждалих

Пізно ввечері Харків зазнав атаки з боку Росії. Повітряні сили ЗСУ закликали жителів перебувати в укриттях.

У вівторок, 16 січня, у Харкові пролунали вибухи. Росія атакувала місто балістичними ракетами.

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Скілько всього постраждалих

Як уточнив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, кількість постраждалих на цей час зросла до 17 осіб. Відомо, що 2 жінки перебувають у важкому стані. Їх ушпиталили.

Також до лікарні відвезли ще 12 людей. Вони перебувають у легкому та середньому станах. Ще 3 постраждалих отримали медичну допомогу на місці та відмовилися від госпіталізації.

Як повідомило Суспільне, щонайменше у 4 людей вибухові травми. Директор обласного Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта раніше заявляв, що дітей серед постраждалих немає. За його словами поранень зазнали тільки дорослі.

Що відомо про російську атаку

ПС ЗСУ о 21:42 попередили жителів Харкова про загрозу застосування противником балістичного озброєння та закликали їх перебувати у безпечних місцях. Моніторингові канали писали про рух ворожої ракети у напрямку міста.

Близько 21:43 в соцмережах з'явилася інформація про вибух. О 21:44 Повітряні сили попередили про рух другої російської ракети. Незабаром моніторингові канали повідомили про другий вибух у Харкові.

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що у місті пролунали вибухи, та закликав людей бути обережними. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов теж підтвердив російську атаку.

Окупанти завдають удари. Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях!

– написав Синєгубов.

Куди поцілили росіяни

Пізніше міський голова повідомив, що російські загарбники поцілили по центру Харкова.

Удари по центру міста. Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова,

– сказав Терехов.

На місцях прильотів працюють співробітники ДСНС. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Зокрема у середмісті є пошкоджені багатоповерхівки.

Згодом Ігор Терехов розповів журналістам про наслідки російської атаки.

Було два дуже потужних вибухи. У результаті цих вибухів зруйновано декілька житлових будинків… Працюють робітники ДСНС, пошуки тривають,

– зазначив міський голова.

Пізніше Терехов зробив важливе уточнення. За попередніми даними, постраждали щонайменше десять житлових будинків. Вранці 17 січня департамент ЖКГ продовжить обстеження периметра обстрілу.

Міський голова наголосив, що удар Росії по Харкову має виключно терористичний характер. За його словами, є багато завалів, які розбирають рятувальники.

Яку зброю застосували окупанти

Моніторингові канали писали, що Росія, попередньо, вдарила по Харкову ракетами С-300. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник підтвердив цю інформацію. За його словами, росіяни випустили ці ракети з Бєлгородської області.

Ворог вкотре завдавав ударів з району Бєлгорода, попередньо із ЗРК С-300,

– написав він.

На момент публікації його допису ракет у повітряному просторі Харківщини вже не було. Однак Мельник попередив, що загроза нових ракетних ударів з боку Росії зберігається. Він закликав жителів та гостей Харкова перебувати в укриттях та дочекатися відбою повітряної небезпеки.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов теж заявив, що Росія, попередньо, вдарила по місту ракетами С-300.