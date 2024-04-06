"Шукай, нижче, попав!": як вогневі групи збивали ворожі "Шахеди" на Херсонщині

Росія вночі проти 6 квітня атакувала Україну "Шахедами". Окупанти на Херсонщині намагались бити по сільськогосподарських об'єктах та енергетичній інфраструктурі.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав, як військові збивали над регіоном ворожі "Шахеди". Бійці збили 6 ворожих цілей.

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Як ЗСУ на Херсонщині відпрацювали по ворожих "Шахедах"

Шість збитих "Шахедів" у ніч на 6 квітня 2024 року – на рахунку мобільних вогневих груп Херсонської зенітної ракетної бригади!

– розповів командувач.

Він зазначив, що на відео можна побачити бойову роботу херсонців по ворожих ударних дронах-камікадзе типу "Шахед". На кадрах чутно, які військові шукають та збивають ворожі дрони.

Як ЗСУ збивали ворожі "Шахеди": дивіться відео

До речі, Росія атакувала Україну вночі проти 6 квітня як дронами, так і ракетами. Зокрема, окупанти вдарили по наших регіонах:

32-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 з районів Приморсько-Ахтарська та Курська;

шістьома ракетами різних типів: 3 зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області;

однією крилатою ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Наші військові збили 28 дронів-камікадзе типу "Шахед", дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр".



ЗСУ збили більшість ворожих цілей

Росія атакувала Херсонщину