Близько 100 рятувальників ліквідовували масштабну пожежу на Київщині після атаки російських БпЛА

Уночі неділі, 18 травня, Росія масовано атакувала Київську область. Масштабна пожежа здійнялася на промисловому підприємстві, постраждала також будівля медцентру.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. За словами речниці ДСНС Вікторії Рубан, станом на 10:31 ранку рятувальники ще ліквідовували наслідки займань.

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Масштабна пожежа в Київській області

Уночі на Київщину летіли понад 150 ворожих дронів, що стало одним із наймасовіших обстрілів області.

Триває ліквідація наслідків в одному районів Київщини на складському приміщенні промислового підприємства. Загалом на ліквідації залучено 17 одиниць техніки та близько 100 рятувальників. Пожежу вже локалізовано, розповсюдження вогню немає,

– розповіли в ДСНС.

Окрім того, на місці працюють піротехніки, які обстежують території для виявлення вибухонебезпечних предметів.

Кореспонденти Суспільного побували у Василькові, де виникла пожежа складської та адміністративної будівель медичного центру площею 5 000 квадратних метрів. Уламки БпЛА впали на конференц-хол, неподалік в'їзду у містечко, станом на 12:00 осередки займання ще тліли, здіймався густий дим.

Коли почалися потужні вибухи, ми вийшли з бомбосховища й побачили, що потужно горить приміщення, з'явилася можливість, раз і ми вискочили: сіли в автомобіль і виїхали з території. І раніше були тут вибухи, але такого як цього разу, ще не бачили,

– розповів журналістам охоронець Володимир.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, за даними очільника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, руйнування зафіксовано у Фастівському та Обухівському районах. Загинула 27-річна жінка, її 4-річного сина з осколковими пораненнями обличчя доставили до дитячої лікарні "Охматдит". Також під наглядом медиків постраждалі 59-річний дідусь і 61-річна бабуся.