Повторюють помилку: чим для Росії обернулись рекордні атаки на Лимано-Куп’янському напрямку

Поки Збройні Сили України активізувалися на Півдні, Росія намагається завдати несподіваного удару. Однак недолуга тактика ворога коштувала йому дуже дорого.

Про це 24 Каналу розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. Попри рекордну кількість російських атак Збройні Сили зуміли завдати ворогу відчутних втрат.

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Бої на Куп'янсько-Лиманському напрямку

За минулу добу відбулася 21 атака на українські позиції. Ключовою ударною силою окупантів були так звані роти "Шторм-Z", набрані з криміналітету.

Цим атакам передували потужні артилерійські обстріли. Саме на Лимано-Куп’янському напрямку ворог обстрілює найактивніше: за добу росіяни здійснили 560 обстрілів і 8 авіанальотів.

"Фактично, на цій ділянці окупанти намагаються повторити Бахмутський сценарій. Але результат, якого вони досягли, є ідентичний бахмутському: росіяни втратили 146 солдатів вбитими та 190 пораненими", – зазначив Череватий.

Також Сили оборони підбили танк Т-72, 4 бойові машини піхоти, одну самохідну артилерійську установку "Акація" та один склад із боєприпасами.

"Росія повторює свою ж помилку: якщо використовуєш живу силу як головний ударний елемент – готуйся до великих втрат" – переконаний речник Східного угрупування.

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