Росія атакувала локомотив приміського потягу на Придніпровській залізниці

Росія атакувала рухомий склад на Придніпровській залізниці. Під атакою був локомотив.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Що відомо про атаку на потяг?
Росія вчергове атакувала рухомий склад на Придніпровській залізниці — цього разу локомотив приміського поїзда. Пасажири були вчасно евакуйовані, ніхто не постраждав, зокрема, локомотивна бригада.
Водночас на Одеській залізниці під час евакуації смертельні рани він зустрічного поїзда отримала провідниця. Крім того, травми середньої тяжкості отримав один з пасажирів. Триває розслідування нещасного випадку.
"Залізничники у тісній співпраці з Силами Оборони посилили моніторинг усіх загроз та оголошують евакуацію у випадку безпосередньої активності ворожих БПЛА або інших засобів уражень поблизу маршруту конкретного поїзда", – нагадали в Укрзалізниці.
Укрзалізниці пояснили нові правила зупинки потягів під час тривоги
Укрзалізниця запровадила нові правила дій під час повітряної тривоги.
Тепер не виключаються зупинки потягів і висадка пасажирів у разі загрози обстрілів. .Людям радять планувати поїздки з запасом часу через можливі затримки у зв'язку з атаками та тривогами.