Удар по Одеському порту: там було зерно, яке невдовзі мали відправити

росія 23 липня знову атакувала Одесу. Цього разу удар прийшовся на Одеський порт – туди влучили 2 з 4 ракет типу "Калібр".

росія вдарила по Одеському порту, в якому було зерно

Дві ракети збили ППО, але, на жаль, дві з них влучили в об'єкти інфраструктури порту. У ньому зберігалося зерно, яке мали відправити на експорт.

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У пресслужбі Міністерства аграрної політики повідомили, що в порту Одеси було зерно.

Кількість я не скажу, бо завантаженістю займається Мінінфраструктури, то це до них. Ми вже очікували завтра-післязавтра перші відправлення,

– заявили у відомстві.

Зазначимо, про вибухи в Одесі повідомили близько 11:00, тоді у місті вже лунали сигнали повітряної тривоги. Мешканці міста зауважили, що у небі видніється дим. Згідно зі слів очевидців, "прильотів" було близько десяти, а то і більше.

путін плюнув в обличчя Ердогану та Гутеррешу

22 липня Україна, Туреччина та ООН у Стамбулі підписали угоду, яка стосується розблокування портів та вивезення українського зерна. Мовиться про відкриття гуманітарних коридорів з Южного, Одеси та Чорноморська. Угоду також підписала росія, втім, вона вкотре не стримала слова.

Російська ракета – це плювок володимира путіна в обличчя Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та Президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна,

– підкреслив речник МЗС Олег Ніколенко.

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