В ОК "Південь" назвали корабель, з якого окупанти запустили "Калібри" по Одесі

Росія у ніч проти 14 серпня атакувала Одеську область ракетами "Калібр" та дронами типу "Шахед". Окупанти випустили всі 8 ракет зі свого фрегата, який перебував на чергуванні.

Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла на брифінгу в Одесі, який транслювали в ефірі телемарафону, що станом на 14 серпня окупанти тримають в Чорному морі 14 одиниць техніки та одну одиницю в Азовському морі, пише 24 Канал.

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Звідки Росія випускала "Калібри" по Одещині

Так, на бойовому чергуванні (у ніч проти 14 серпня – 24 Канал) перебував фрегат "Адмірал Макаров", який був споряджений вісьмома "Калібрами" і саме він випустив їх по Одесі,

– заявила Наталія Гуменюк.

За її словами, ворожий ракетоносій далі чергує, та, зважаючи на тактико-технічні характеристики, всі 8 ракет він випустив уночі проти 14 серпня. Найімовірніше, "Адмірал Макаров" найближчим часом зайде для переспорядження.

Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" зауважила, що у ніч проти 14 серпня по Одеській області була не найпотужніша атака, яку застосували росіяни, проте досить масована. Окрім того, на жаль, Кремль ще має запас "Калібрів".

Що відомо про атаку на Одеську область

Росія у ніч проти 14 серпня атакувала Одесу та регіон 8 крилатими ракетами морського базування типу "Калібр" та 15 "Шахедами".

Наталія Гуменюк розповіла, що внаслідок атаки спалахнули дві потужні пожежі, які намагались загасити рятувальники. Вогонь спалахнув у гіпермаркеті, постраждало троє працівників. З них двоє – в лікарні, один – відмовився від госпіталізації.

Речниця ОК "Південь" уточняла, що ракети довелося збивати над житловими кварталами Одеси, адже ворог атакував середмістя.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що Росія випускала дрони з південно-східного напрямку, тобто з російського Приморсько-Ахтарська. "Калібри" – з фрегата, що перебував у Чорному морі в районі Ялти.

Наші Повітряні сили разом з іншими складовими Сил оборони знищили всі цілі.