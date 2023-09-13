Як збивали "Шахеди" під час нічної атаки по Одещині: у Повітряних силах показали гаряче відео
Джерело:Микола Олещук
Російські окупанти у ніч на 13 вересня завдали чергову терористичну атаку по Одеській області. Захисники українського неба збили 32 "Шахеди".
Микола Олещук – командувач Повітряних сил ЗСУ – заявив, що упродовж ночі вдалося збити понад 3 десятки дронів-камікадзе. І за цією цифрою стоїть титанічна праця українських героїв.
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Особливо хочу відзначити бойову роботу мобільних вогневих груп! З кожним днем їх влучність зростає, з кожним бойовим донесенням маємо більший відсоток збиття ударних БпЛА засобами мобільних вогневих груп усіх Сил оборони,
– наголосив Олещук.
Він додав, що саме це дозволяє раціонально використовувати протиповітряне озброєння та боєкомплект, відповідно до типу повітряних цілей. Якщо пояснювати детальніше, Повітряні сили не витрачають дефіцитні ракети на дрони-камікадзе, а бережуть їх для "великої здобичі". Мовиться про російські літаки, вертольоти, крилаті ракети.
Як збивали дрони у ніч на 13 вересня: дивіться відео з телеграм-каналу Миколи Олещука
Російські загарбники атакували Одеську область понад 4 години. Захисники українського неба збили 32 з них. Водночас зафіксували й влучання. Зокрема, й по припортовій інфраструктурі. Як наслідок – понівечено нежитлові будівлі. Внаслідок інциденту постраждали 7 людей.