"Свято" до нас приходить": як окупанти цинічно радіють прильотам по Дніпру, Одесі та Львову
Окупанти у ніч проти 29 грудня атакували торговий центр у Дніпрі, вдарили по багатоповерхівці та пошкодили 21 житловий будинок в Одесі. У Львові вороги вдарили по підприємству, багатоповерхівці, одному з інфраструктурних об'єктів області.
Попри загибель вже щонайменше 20 мирних мешканців в Україні, росіяни не усвідомлюють, що дії російської армії – це воєнні злочини. Натомість громадяни Росії цинічно радіють масованій атаці та загибелі українців. Що вони заявили про атаку по Дніпрі, Одесі та Львові – читайте у тексті 24 Каналу.
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Як росіяни відреагували на атаку по торговому центру в Дніпрі
Коментуючи атаку Росії по торговому центру в Дніпрі, окупанти цинічно збрехали, що нібито "російські ракети відпрацювали по промисловій зоні, де розташовується військова інфраструктура, не в межах міста". Проте це не так, адже російські військові влучили по пологовому будинку міста, вибивши вікна.
Окрім того, вороги атакували звичайний торговий центр у Дніпрі, де не було українських бійців чи військових об'єктів.
Торговий центр у Дніпрі до та після влучання
У коментарях під відео росіяни написали сотні образливих коментарів:
- згадували свої пропагандистські тези, що нібито Україна обстрілює Схід України: "За Донбас", "Відчуй себе мешканцем Донецька";
- "А казали салюту не буде";
- "З прийдешнім 24-тим";
- "З наступаючим, бандерлоги прокляті!";
- "Запитаю ще раз. По пологовому будинку – це по свинарнику чи що?".
Окрім того, деякі росіяни заявляють, що їм російська пропаганда розповідає нісенітниці, щоб виправдати гроші, які Росія витрачає на ракети.
Реакція ворогів на атаку по Дніпру / Скриншоти з російських телеграм-каналів
Коментуючи атаку по багатоповерхівці та підприємству у Львові, а також по одному з інфраструктурних об'єктів у Дрогобицькому районі, окупанти зазначили, що, мовляв, треба "бити фашистів". Хоч раніше саме російські солдати говорили, що відчувають себе фашистами та окупантами. Зокрема, хоча б через те, що це Росія напала на Україну, намагається побачити ворога у всьому цивілізованому світі.
Тож окупанти цинічно заявляли, коментуючи атаку по Львову:
- "Добрий ранок! Це російський будильник вас вітає! Н**уй спати";
- "Пиріг згорів у когось";
- "Мало, звісно. Весь Львів цей **учий у руїни".
Коментуючи атаку по багатоповерхівці в Одесі, окупанти сипали багато жорстоких та цинічних коментарів. Зокрема, вони раділи та поспішили про це написати:
- "свято до нас приходить";
- "у х**лів салют";
- "Краса ... більше прильотів";
- "навряд чи після такого одесити будуть раді "руському міру".