Росія атакувала Одесу "Шахедами": у місті зайнялася пожежа, є постраждалі
Джерело:Олег Кіпер
Російська армія ввечері 22 лютого атакувала Одесу "Шахедами". Внаслідок цинічної атаки російсько-іранськими дронами-камікадзе місто постраждали люди.
Наразі на місці працюють відповідні служби, щоб ліквідувати наслідки ворожої атаки по Одесі. Усім постраждалим надають допомогу.
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В Одесі є постраждалі й спалахнула пожежа після атаки
Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів, що внаслідок російської атаки ударними безпілотниками, в Одесі спалахнула пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури.
Є інформація про постраждалих людей. Дані та кількість уточнюють,
– написав Кіпер.
Станом на 22 лютого 23:54 в Одеській області пролунав відбій повітряної тривоги. Загроза для області була через пуск російськими загарбниками ударних безпілотних літальних апаратів типу "Шахед", а згодом і ракети з акваторії Чорного моря.
В Одеській області була тривога через "Шахеди" і ракети
- Повітряну тривогу в Одеській області оголосили 22 лютого об 21:10. Повітряні сили попереджали про рух безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" у напрямку області.
- Згодом у напрямку Одеської області рухалися ще кілька груп ворожих безпілотників. Близько 22:08 Повітряні сили попередили про перебування "Шахеда" в районі Одеси й закликали містян бути в укриттях.
- Згодом моніторингові телеграм-канали та місцеві ЗМІ писали, що в Одесі працює протиповітряна оборона по ворожих об'єктах. Однак згодом у небо ще злетіли ворожі бомбардувальники, які загрожували південним областям.
- Одеситів близько 22:56 закликали терміново прямувати в укриття. Це було пов'язано з загрозою застосування ворожих цілей з неба, зокрема, ракет.
- Нові вибухи в Одесі чули близько 23:00, тоді, коли окупанти атакували ракетами з Чорного моря. Повітряні сили попереджали про високу ймовірність пуску ракет типу Х-22 з трьох Ту-22м3.
- Крім того, росіяни пускають ракети по Одесі, а також Ізмаїлу, Татарбунарах та інших містах області. Після понад 2 години тривоги в Одеській області оголосили відбій загрози з неба.
- Варто зазначити, що тривога через загрозу застосування безпілотних літальних апаратів станом на 23 лютого 00:26 все ще триває у низці областей. Ракетної загрози в України на цей момент не зафіксовано.