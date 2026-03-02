Росія атакувала Одесу: є влучання у житловий будинок
- Вранці 2 березня Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками.
- Є інформація про влучання у житловий будинок.
Вранці 2 березня окупанти запустили по Одесі ударні безпілотники. Міська влада повідомляє про приліт у будинок.
Ця ніч минула для Одещини без сигналів повітряної тривоги. Втім, вранці близько 08:00 для регіону була оголошена загроза російських безпілотників.
Які наслідки атаки на Одесу?
О 08:54 Повітряні сили попередили, що БпЛА з акваторії Чорного моря рухаються у напрямку Одеси.
О 09:20 в Одесі пролунали вибухи.
Пізніше начальник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що унаслідок ранкової атаки в одному з районів міста зафіксовано влучання у житловий будинок. Інформація про травмованих наразі не надходила.
Глава ОВА Олег Кіпер уточнив, що унаслідок влучання зруйновано приватний будинок. Там виникла пожежа.
Ворог атакує Одесу ударними безпілотниками. Прошу мешканців перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги,
– йдеться у повідомленні чиновника за 09:53.
О 09:58 в Одесі пролунав новий вибух.
До слова, під ударом ворожих БпЛА опинився Кривий Ріг. У місті пошкоджене підприємство. Там сталися кілька пожеж. Попередньо, минулося без постраждалих.
Тим часом у Покровській громаді Синельниківського району внаслідок атаки загинув 55-річний чоловік. Рятувальники дістали його з-під завалів зруйнованого будинку. Знищено дві приватні оселі, чотири пошкоджені. У Нікопольському районі пошкоджений 5-поверховий будинок. Про це повідомили у ДСНС.
За повідомленням Повітряних сил, у ніч проти 2 березня ворог атакував 94 ударними БпЛА. Станом на 08:00 Сили ППО знешкодили 84 ворожі дрони. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях
Що відомо про останні удари Росії по Одещині?
- Уночі 27 лютого Росія атакувала цивільну та портову інфраструктуру Одещини. 3,5-річну дівчинку та 44-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Окупанти пошкодили портові резервуари та будівельний кран, фасад і скління житлового будинку, автомобілі, медичний заклад, а також зруйнували будівлю дитячого садочка.
- Уночі 23 лютого Росія завдала дронового удару по Одещині. Під ударами опинилися були об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Унаслідок атаки загинули 20-річна дівчина та чоловік приблизно 45 років. Також постраждали троє людей віком від 23 до 45 років.
- У ніч проти 22 лютого Одещина зазнала масованої атаки безпілотниками. Ворожі дрони летіли у напрямку енергетичних об'єктів регіону. Унаслідок влучань зафіксовано значні руйнування та масштабні загоряння.