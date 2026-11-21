Зруйновано будівлю та є поранений: Росія атакувала підприємство на Рівненщині
У ніч проти 21 листопада російські війська завдали удару по цивільному підприємству в Рівненській області. Унаслідок ворожого обстрілу постраждала одна людина, а на території спалахнула пожежа.
Про це повідомили в ДСНС України.
Які подробиці?
Черговий нічний удар призвів до руйнування виробничої споруди. Вогонь, що охопив об'єкт після влучання, гасили пожежно-рятувальні підрозділи спільно з іншими екстреними службами.
Вогнеборці оперативно локалізували та ліквідували загоряння, не давши полум'ю поширитися далі. Наразі всі роботи з ліквідації наслідків ворожого удару повністю завершено.
Рятувальники показали кадри наслідків обстрілу: дивіться фото
Що було відомо раніше?
Нагадаємо, раніше ми писали, що ворожі сили вже атакували цивільну інфраструктуру регіону: у ніч проти 12 листопада війська Росії атакували енергетичні об'єкти та житловий сектор Рівненщини.
Тоді через пошкодження мереж без електропостачання тимчасово залишилися споживачі у Рівненському та Сарненському районах.