"Руйнування суттєві": наслідки атаки росіян на Південь Одещини
Джерело:Олег Кіпер
Вночі російські війська здійснили чергову атаку дронами-камікадзе на Південь Одеської області. На об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, пошкоджено елеватор.
Кадри із місця влучань оприлюднив глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На фото видно, що будівлі зазнали значних руйнувань.
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Росіяни били по елеваторах в Ізмаїлі
Відомо, що унаслідок атаки росіяни пошкодили зерновий елеватор в Ізмаїлі.
Нічна атака на Південь Одещини / Фото голови Одеської ОВА
Унаслідок атаки пошкоджено цивільну будівлю / Фото голови Одеської ОВА
На місці подій продовжують працювати надзвичайники / Фото голови Одеської ОВА
Під час атаки пошкоджень зазнав готель / Фото голови Одеської ОВА
Наразі повідомлень про потерпілих не було / Фото голови Одеської ОВА
Попри значні руйнування, жертв та потерпілих немає.
Пожежники оперативно ліквідовують наслідки атаки / Фото ОК "Південь"
Ворог продовжує зерновий терор
Згодом в ОК "Південь" опублікували також і відео з місця влучань. Зазначають, що ворог прицільно намагався знищити саме портову інфраструктуру на Дунаї.
"Продовжуючи тероризувати питання зернової ініціативи ворог вдарив і по елеватору, і по зерносховищу", – йдеться у повідомленні.
Головне про атаку
- Окупанти вкотре атакували південь Одещини дронами-камікадзе типу "Шахед": влучили по об'єктах портової та промислової інфраструктури.
- Однак сьогодні дрони запустили незвичною траєкторією. В ОК "Південь" повідомили, що зазвичай росіяни запускають безпілотники з берегів якогось одного моря. Втім, цієї ночі "Шахеди" випустили з Азовського через Чорне.
- На атаку відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши про загрозу всім на всіх континентах.