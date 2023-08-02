"Руйнування суттєві": наслідки атаки росіян на Південь Одещини

Вночі російські війська здійснили чергову атаку дронами-камікадзе на Південь Одеської області. На об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, пошкоджено елеватор.

Кадри із місця влучань оприлюднив глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На фото видно, що будівлі зазнали значних руйнувань.

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Росіяни били по елеваторах в Ізмаїлі

Відомо, що унаслідок атаки росіяни пошкодили зерновий елеватор в Ізмаїлі.



Нічна атака на Південь Одещини / Фото голови Одеської ОВА



Унаслідок атаки пошкоджено цивільну будівлю / Фото голови Одеської ОВА

Метою ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону. Сили протиповітряної оборони працювали майже 3 години. Внаслідок атаки виникли пожежі на промислових та портових об'єктах, пошкоджено елеватор.



На місці подій продовжують працювати надзвичайники / Фото голови Одеської ОВА



Під час атаки пошкоджень зазнав готель / Фото голови Одеської ОВА



Наразі повідомлень про потерпілих не було / Фото голови Одеської ОВА

Попри значні руйнування, жертв та потерпілих немає.



Пожежники оперативно ліквідовують наслідки атаки / Фото ОК "Південь"

Ворог продовжує зерновий терор

Згодом в ОК "Південь" опублікували також і відео з місця влучань. Зазначають, що ворог прицільно намагався знищити саме портову інфраструктуру на Дунаї.

"Продовжуючи тероризувати питання зернової ініціативи ворог вдарив і по елеватору, і по зерносховищу", – йдеться у повідомленні.

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