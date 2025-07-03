Росія атакувала припортову інфраструктуру Одеси: є загиблі та поранені

Російські війська атакували припортову інфраструктуру Одеси. На жаль, внаслідок дій ворожих сил є загиблі та поранені.

Про це в етері телемарафону повідомив голова ОВА Олег Кіпер, інформує 24 Канал.

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Ворог атакував припортову інфраструктуру Одеси

Під час атаки на Одесу, яку окупанти скоїли вдень, постраждала припортова інфраструктура. Ворог вдарив балістичною ракетою.

На жаль, 2 людей загинули, ще 3 зазнали поранень.

По припортовій інфраструктурі було завдано удар балістичною касетною ракетою. На жаль, двоє людей загинули, троє зазнали поранення, їм надають медичну допомогу. Це водій вантажівки і зараз особу іншого встановлюють. Щодо інших двох додатково дам інформацію, який їхній стан,

– повідомив очільник ОВА.

Нагадаємо, повітряну тривогу в регіоні оголосили о 12:48. У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Криму. Невдовзі, а саме о 12:51, там інформували про швидкісну ціль в напрямку Одеси. Тієї ж миті було чутно вибух у місті.