Нічна атака "Шахедами": Сили оборони збили всі ворожі дрони
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія вночі проти 25 жовтня атакувала Україну "Шахедами". Вороги запускали дрони по різних областях.
Відомо про падіння уламків безпілотників у Хмельницькій області. Звуки вибухів лунали у місті Славута на Хмельниччині, пише 24 Канал.
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Що відомо про атаку дронів по Україні
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що у ніч на 25 жовтня російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Вороги застосували 11 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.
Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БпЛА,
– заявили військові.
Окрім того, ворог атакував Україну з авіації. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів у:
- Чернігівській;
- Сумській;
- Харківській;
- Луганській;
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Херсонській областях.
У Повітряних силах заявили про 100-відсоткове збиття
Росія атакувала Україну "Шахедами": основне
- У ніч проти 25 жовтня Росія запустила "Шахеди" по Україні. Загроза атаки дронами була в Київській, а згодом Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській областях. Після 3 години ночі 25 жовтня загроза атаки дронами була на Тернопільщині, Рівненщині.
- Через роботу ППО вибухи чули в Черкаській області орієнтовно о 00:26 25 жовтня. Згодом о 3:22 вибухи лунали в Хмельницькій області.
- Славутський міський голова Василь Сидор розповів про значні пошкодження у своїй громаді. Там є поранені.