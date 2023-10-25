Нічна атака "Шахедами": Сили оборони збили всі ворожі дрони

Росія вночі проти 25 жовтня атакувала Україну "Шахедами". Вороги запускали дрони по різних областях.

Відомо про падіння уламків безпілотників у Хмельницькій області. Звуки вибухів лунали у місті Славута на Хмельниччині, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку дронів по Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що у ніч на 25 жовтня російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Вороги застосували 11 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БпЛА,

– заявили військові.

Окрім того, ворог атакував Україну з авіації. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів у:

Чернігівській;

Сумській;

Харківській;

Луганській;

Донецькій;

Запорізькій;

Херсонській областях.

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