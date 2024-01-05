Ворог атакував "Шахедами" Херсонщину: вдарив по адмінбудівлі і модульному містечку, є поранені

Російські окупанти вночі атакували "Шахедами" село Високе у Херсонській області. Є влучання по адміністративній будівлі та модульному містечку. Унаслідок ворожої атаки постраждали семеро людей.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 5 січня. Ворог атакував трьома ударними безпілотниками.

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"Цієї ночі російська армія вдарила трьома безпілотниками типу "Шахаед" по Високому Тягинської громади. Удари прийшлися по адміністративній будівлі та модульному містечку", – йдеться в повідомленні.

За даними керівника ОВА, до лікарні доставили 50-річного чоловіка, у якого діагностували поранення черевної порожнини та печінки. Ще один чоловік – 43 років – отримав поранення спини та плеча. Потерпілому надали медичну допомогу на місці.

П'ятеро людей, серед них 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес. Їх врятувало укриття, до якого вони встигли дістатися до моменту ворожого обстрілу,

– написав Прокудін.

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