Ворог атакував "Шахедами" Херсонщину: вдарив по адмінбудівлі і модульному містечку, є поранені
Джерело:Олександр Прокудін
Російські окупанти вночі атакували "Шахедами" село Високе у Херсонській області. Є влучання по адміністративній будівлі та модульному містечку. Унаслідок ворожої атаки постраждали семеро людей.
Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 5 січня. Ворог атакував трьома ударними безпілотниками.
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"Цієї ночі російська армія вдарила трьома безпілотниками типу "Шахаед" по Високому Тягинської громади. Удари прийшлися по адміністративній будівлі та модульному містечку", – йдеться в повідомленні.
За даними керівника ОВА, до лікарні доставили 50-річного чоловіка, у якого діагностували поранення черевної порожнини та печінки. Ще один чоловік – 43 років – отримав поранення спини та плеча. Потерпілому надали медичну допомогу на місці.
П'ятеро людей, серед них 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес. Їх врятувало укриття, до якого вони встигли дістатися до моменту ворожого обстрілу,
– написав Прокудін.
Ворог не припиняє обстрілювати Херсонщину
- Попередньо сьогодні, 5 січня, стало відомо, що росіяни обстріляли село Станіслав Херсонської області. Одна людина загинула та двоє отримали поранення.
- 31 грудня внаслідок обстрілів росіян у Херсоні загинув 11-річний Гліб, ще десять людей постраждали.