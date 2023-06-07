Росія атакувала Сумщину дронами: є жертви

Вночі 7 червня російські окупанти атакували прикордоння Сумської області. Ворожий "Шахед" влучив у цивільний житловий будинок.

Загалом росіяни здійснили 4 обстріли Сумщини. Вночі та зранку зафіксували 13 вибухів.

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Що відомо про наслідки атаки

В Юнаківській громаді ворожий "Шахед" влучив в житловий будинок та спричинив руйнування й пожежу. Внаслідок цього, на жаль, загинули двоє людей. Ще одну особу госпіталізували з пораненням.

Окрім цього, ворог з мінометів декілька разів обстріляв Миколаївську та Білопільську громади.

Згодом керівник ОП Андрій Єрмак оприлюднив фото наслідків атаки дроном. На свідлині видно, що житловий будинок зруйнований просто вщент.

Вони просто запустили "шахед" у житловий будинок. росія – країна терористів,

– написав Єрмак.

"Шахед" повністю зруйнував житловий будинок / Фото з телеграму Єрмака

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