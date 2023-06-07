Росія атакувала Сумщину дронами: є жертви
Джерело:Сумська ОВА
Вночі 7 червня російські окупанти атакували прикордоння Сумської області. Ворожий "Шахед" влучив у цивільний житловий будинок.
Загалом росіяни здійснили 4 обстріли Сумщини. Вночі та зранку зафіксували 13 вибухів.
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Що відомо про наслідки атаки
В Юнаківській громаді ворожий "Шахед" влучив в житловий будинок та спричинив руйнування й пожежу. Внаслідок цього, на жаль, загинули двоє людей. Ще одну особу госпіталізували з пораненням.
Окрім цього, ворог з мінометів декілька разів обстріляв Миколаївську та Білопільську громади.
Згодом керівник ОП Андрій Єрмак оприлюднив фото наслідків атаки дроном. На свідлині видно, що житловий будинок зруйнований просто вщент.
Вони просто запустили "шахед" у житловий будинок. росія – країна терористів,
– написав Єрмак.
Росія атакувала Київ: коротко
- Вночі 6 червня російські загарбники атакували Україну ракетами. Зокрема, вибухи було чутно й у Києві.
- У Деснянському районі столиці зафіксували падіння уламків ракети на проїжджу частину. Внаслідок цього пошкоджені лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину. Інформація щодо потерпілих поки відсутня.
- Згодом місцева влада зауважила, що у Дніпровському районі (Воскресенські сади) виявлено уламки ракети на даху приватної будівлі, горіння немає, потерпілі відсутні. Наразі інформація уточнюється.
- У КМВА повідомили, що окупанти атакували крилатими ракетами типу Х-101/555. Пуски були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.
- Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет.