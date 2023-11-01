Росія атакувала "Шахедами", ЗСУ наступають на двох напрямках: хронологія 616 дня війни

Росія продовжує вести проти нашої країни невиправдану збройну агресію, з початку вторгнення минуло уже 616 днів. Збройні сили тримають оборону на Сході та ведуть наступальні дії.

Про головні події дня станом на 1 листопада, ситуацію на фронті, атаки ворога – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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