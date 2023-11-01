Росія атакувала "Шахедами", ЗСУ наступають на двох напрямках: хронологія 616 дня війни
Росія продовжує вести проти нашої країни невиправдану збройну агресію, з початку вторгнення минуло уже 616 днів. Збройні сили тримають оборону на Сході та ведуть наступальні дії.
Про головні події дня станом на 1 листопада, ситуацію на фронті, атаки ворога – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Латвія передасть Україні два десятки автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв. Сили оборони знищили 18 із 20 ударних "Шахедів" і одну ракету Х-59, якими російські війська намагалися атакувати об'єкти критичної інфраструктури України. Частину "Шахедів" та ракету Х-59 росіяни запустили з Курської області своєї країни, решту ворожих дронів – з Південно-Східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ, Росія. Росія атакувала Полтавщину безпілотниками, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. На підприємстві виникла пожежа, її вже ліквідували рятувальники. Вночі 1 листопада про звуки вибухів і роботу ППО повідомив перший заступник голови військової адміністрації Хмельницької області Сергій Тюрін. Спершу вибухи пролунали близько півночі, вдруге – близько 2:00 ночі. Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) фіксують, що Сили оборони ведуть наступальні операції на Мелітопольському напрямку і під Бахмутом. Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що колосальні втрати російської армії не переконають Путіна припинити війну. Це можливо хіба що у разі тотального невдоволення владою серед росіян. За даними російського аналітичної служби "Левада-Центр", 70% росіян готові були б підтримати наміри Путіна припинити війну проти України. Однак більшість з опитаних російських громадян не хоче повертати захоплені території нашій державі. Росіяни в ніч з 31 жовтня на 1 листопада запустили ударні безпілотники типу "Шахед" на територію України. Згодом вибухи пролунали у Полтавській та Хмельницькій областях. У Повітряних силах попереджали про загрозу атаки для міста Старокостянтинів.
Латвія передасть 20 авто
18 з 20 "Шахедів" знищено вночі
Є влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці
На Хмельниччині працвала ППО
ЗСУ наступають на жвох напрямках
Чи змусять втрати армії переконати Путіна зупинити війну
70% росіян підтримали б рішення Путіна припинити війну
Росія запустила "Шахеди"
Латвія передасть Україні два десятки автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв.
Сили оборони знищили 18 із 20 ударних "Шахедів" і одну ракету Х-59, якими російські війська намагалися атакувати об'єкти критичної інфраструктури України.
Частину "Шахедів" та ракету Х-59 росіяни запустили з Курської області своєї країни, решту ворожих дронів – з Південно-Східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ, Росія.
Росія атакувала Полтавщину безпілотниками, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. На підприємстві виникла пожежа, її вже ліквідували рятувальники.
Вночі 1 листопада про звуки вибухів і роботу ППО повідомив перший заступник голови військової адміністрації Хмельницької області Сергій Тюрін. Спершу вибухи пролунали близько півночі, вдруге – близько 2:00 ночі.
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) фіксують, що Сили оборони ведуть наступальні операції на Мелітопольському напрямку і під Бахмутом.
Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що колосальні втрати російської армії не переконають Путіна припинити війну. Це можливо хіба що у разі тотального невдоволення владою серед росіян.
За даними російського аналітичної служби "Левада-Центр", 70% росіян готові були б підтримати наміри Путіна припинити війну проти України. Однак більшість з опитаних російських громадян не хоче повертати захоплені території нашій державі.
Росіяни в ніч з 31 жовтня на 1 листопада запустили ударні безпілотники типу "Шахед" на територію України. Згодом вибухи пролунали у Полтавській та Хмельницькій областях. У Повітряних силах попереджали про загрозу атаки для міста Старокостянтинів.