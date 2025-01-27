Окупанти атакували СТО неподалік Мирнограду: відомо про жертв, – ЗМІ

Російські військові завдавали удару по СТО неподалік Мирнограду Донецької області. У ЗМІ пишуть, що є загиблі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН. Ворог намагався повторно атакувати за допомогою БпЛА "Молнія".

Дивіться також Збито всі цілі: у Повітряному командуванні "Захід" розповіли, скільки "Шахедів" знищили вночі

Що відомо про атаку

У понеділок, 27 січня, неподалік Мирнограду у селі Родинське окупанти атакували СТО. Попередньо відомо про 3 загиблих жителів.

На відео видно, як вогонь охопив кілька легкових автомобілів. Деякі з них майже вщент вигоріли.

Наслідки удару по СТО: дивитися відео

Після удару російський дрон "Молнія" намагався атакувати рятувальників, які прибули для ліквідації наслідків.

Дрон пробував атакувати рятувальників: дивитися відео

Нагадаємо, з вечора 26 січня ворог атакував Україну 104 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Удар росіян пошкодив вікна та фасад одного будинку на Хмельниччині. На території області знищено 7 ворожих "Шахедів".