Росія атакувала Суми "Шахедами"

Суми в ніч проти 6 березня потрапили під ворожу атаку. Росіяни застосували по місту "Шахеди". На місці влучання працюють рятувальні служби.

Про це 24 Канал пише з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

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Наслідки атаки "Шахедами" по Сумах

На території складського приміщення в Сумах виникла пожежа внаслідок влучання російського БпЛА. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідують загоряння. Також на місці працюють поліцейські та медики.

Інформації про постраждалих станом на 01:32 немає.

Кілька груп "Шахедів" рухалися Сумщиною із 21:41. Один з них частково зруйнував нежитлове приміщення. Небезпека застосування ворогом БпЛА в області триває.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, що не пропустити важливі новини України та світу.

Увечері та вночі росіяни атакували кілька областей України. Ракетою вороги вдарили по готелю в Кривому Розі. Зруйновано кілька поверхів будівлі, понад 20 людей отримали поранення. На жаль, двоє людей внаслідок атаки загинули.

Також росіяни атакували Запорізьку область. Там по цілях працювала ППО. Про наслідки не повідомляється.